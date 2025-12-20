Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доля российской продукции в продажах тихих вин выросла до 59 процентов - 20.12.2025
Доля российской продукции в продажах тихих вин выросла до 59 процентов
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Доля отечественной продукции в продажах тихих вин в России увеличилась до 59% за девять месяцев 2025 года с 52% за аналогичный период прошлого года, сообщил РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Евгений Зеленский. "Доля российской продукции в продажах тихих вин увеличилась до 59% (за девять месяцев 2025 года - ред.) по сравнению с 52%, а игристых - до 72% по сравнению с 64% за тот же период прошлого года", - рассказал эксперт.По его словам, общая доля продаж российского вина в стране составила около 62% за девять месяцев 2025 года. За указанный период отечественные вина продемонстрировали рост продаж. Так, объем реализации тихих вин составил 250 миллионов литров, увеличившись на 9% в годовом выражении, игристых вин - 106 миллионов литров, их продажи выросли на 6%. При этом общие продажи тихих вин в России за девять месяцев составили 424 миллиона литров, что на 3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, реализация игристых вин снизилась на 6% - до 148 миллионов литров, уточнил эксперт. Зеленский отметил, что тенденция к росту доли российских вин и снижению доли импорта, в основном из стран Европы, обусловлена повышением пошлин на вина из недружественных стран, индексацией акцизов и ростом отечественного производства.
Доля российской продукции в продажах тихих вин выросла до 59 процентов

АКРА: доля отечественной продукции в продажах тихих вин в РФ выросла с 52 до 59%

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Доля отечественной продукции в продажах тихих вин в России увеличилась до 59% за девять месяцев 2025 года с 52% за аналогичный период прошлого года, сообщил РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Евгений Зеленский.
"Доля российской продукции в продажах тихих вин увеличилась до 59% (за девять месяцев 2025 года - ред.) по сравнению с 52%, а игристых - до 72% по сравнению с 64% за тот же период прошлого года", - рассказал эксперт.
Бутылки с вином
Эксперт объяснил, почему безалкогольное вино дороже обычного
14 декабря, 09:00
14 декабря, 09:00
По его словам, общая доля продаж российского вина в стране составила около 62% за девять месяцев 2025 года. За указанный период отечественные вина продемонстрировали рост продаж. Так, объем реализации тихих вин составил 250 миллионов литров, увеличившись на 9% в годовом выражении, игристых вин - 106 миллионов литров, их продажи выросли на 6%.
При этом общие продажи тихих вин в России за девять месяцев составили 424 миллиона литров, что на 3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, реализация игристых вин снизилась на 6% - до 148 миллионов литров, уточнил эксперт.
Зеленский отметил, что тенденция к росту доли российских вин и снижению доли импорта, в основном из стран Европы, обусловлена повышением пошлин на вина из недружественных стран, индексацией акцизов и ростом отечественного производства.
Бокалы с вином
Эксперт рассказал, сколько вина можно выпивать в день
11 декабря, 04:18
11 декабря, 04:18
 
Экономика Бизнес РОССИЯ ЕВРОПА АКРА вино российское вино игристое вино виноделие винодельческая продукция
 
 
