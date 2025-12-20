https://1prime.ru/20251220/vino-865751625.html
Российские вина сняли с международного конкурса в Сан-Франциско, пишут СМИ
2025-12-20T15:40+0300
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Вина российского производства были сняты с международного винного конкурса в Сан-Франциско, поскольку импорт этого товара запрещен в США из-за санкций, пишет издание San Francisco Chronicle со ссылкой на президента конкурса Аманду Блю. "На давно проводящемся винном конкурсе в Сан-Франциско случайно были приняты российские вина, импорт которых в США запрещен", - говорится в материале издания. Как пишет газета, президент конкурса принесла извинения и исключила российские вина из списка до начала судейства в начале декабря. Она заявила, что организаторы конкурса берут на себя "полную ответственность за упущение". Блю отметила, что на конкурс в общей сложности было представлено 95 бутылок российского вина от 15 винодельческих хозяйств. Под санкциями находятся поставки из России нефтепродуктов и природного газа, некоторых алмазов, алкоголя, рыбы и морепродуктов.
Российские вина сняли с международного конкурса в Сан-Франциско, пишут СМИ
