https://1prime.ru/20251220/vino-865751625.html

Российские вина сняли с международного конкурса в Сан-Франциско, пишут СМИ

Российские вина сняли с международного конкурса в Сан-Франциско, пишут СМИ - 20.12.2025, ПРАЙМ

Российские вина сняли с международного конкурса в Сан-Франциско, пишут СМИ

Вина российского производства были сняты с международного винного конкурса в Сан-Франциско, поскольку импорт этого товара запрещен в США из-за санкций, пишет... | 20.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-20T15:40+0300

2025-12-20T15:40+0300

2025-12-20T15:40+0300

экономика

бизнес

мировая экономика

сан-франциско

сша

российское вино

вино

виноделие

санкции против рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859698144_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3f27c12d1d9e6cae2717c013fe8790cd.jpg

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Вина российского производства были сняты с международного винного конкурса в Сан-Франциско, поскольку импорт этого товара запрещен в США из-за санкций, пишет издание San Francisco Chronicle со ссылкой на президента конкурса Аманду Блю. "На давно проводящемся винном конкурсе в Сан-Франциско случайно были приняты российские вина, импорт которых в США запрещен", - говорится в материале издания. Как пишет газета, президент конкурса принесла извинения и исключила российские вина из списка до начала судейства в начале декабря. Она заявила, что организаторы конкурса берут на себя "полную ответственность за упущение". Блю отметила, что на конкурс в общей сложности было представлено 95 бутылок российского вина от 15 винодельческих хозяйств. Под санкциями находятся поставки из России нефтепродуктов и природного газа, некоторых алмазов, алкоголя, рыбы и морепродуктов.

сан-франциско

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, мировая экономика, сан-франциско, сша, российское вино, вино, виноделие, санкции против рф