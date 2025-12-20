Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российские вина сняли с международного конкурса в Сан-Франциско, пишут СМИ - 20.12.2025, ПРАЙМ
Российские вина сняли с международного конкурса в Сан-Франциско, пишут СМИ
Российские вина сняли с международного конкурса в Сан-Франциско, пишут СМИ - 20.12.2025, ПРАЙМ
Российские вина сняли с международного конкурса в Сан-Франциско, пишут СМИ
Вина российского производства были сняты с международного винного конкурса в Сан-Франциско, поскольку импорт этого товара запрещен в США из-за санкций, пишет... | 20.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Вина российского производства были сняты с международного винного конкурса в Сан-Франциско, поскольку импорт этого товара запрещен в США из-за санкций, пишет издание San Francisco Chronicle со ссылкой на президента конкурса Аманду Блю. "На давно проводящемся винном конкурсе в Сан-Франциско случайно были приняты российские вина, импорт которых в США запрещен", - говорится в материале издания. Как пишет газета, президент конкурса принесла извинения и исключила российские вина из списка до начала судейства в начале декабря. Она заявила, что организаторы конкурса берут на себя "полную ответственность за упущение". Блю отметила, что на конкурс в общей сложности было представлено 95 бутылок российского вина от 15 винодельческих хозяйств. Под санкциями находятся поставки из России нефтепродуктов и природного газа, некоторых алмазов, алкоголя, рыбы и морепродуктов.
15:40 20.12.2025
 
Российские вина сняли с международного конкурса в Сан-Франциско, пишут СМИ

Российские вина сняли с международного конкурса в Сан-Франциско из-за санкций

Бутылки с российским вином в подземном хранилище. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Вина российского производства были сняты с международного винного конкурса в Сан-Франциско, поскольку импорт этого товара запрещен в США из-за санкций, пишет издание San Francisco Chronicle со ссылкой на президента конкурса Аманду Блю.
"На давно проводящемся винном конкурсе в Сан-Франциско случайно были приняты российские вина, импорт которых в США запрещен", - говорится в материале издания.
Как пишет газета, президент конкурса принесла извинения и исключила российские вина из списка до начала судейства в начале декабря. Она заявила, что организаторы конкурса берут на себя "полную ответственность за упущение".
Блю отметила, что на конкурс в общей сложности было представлено 95 бутылок российского вина от 15 винодельческих хозяйств.
Под санкциями находятся поставки из России нефтепродуктов и природного газа, некоторых алмазов, алкоголя, рыбы и морепродуктов.
 
Заголовок открываемого материала