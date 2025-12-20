Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе забили тревогу из-за произошедшего в зоне СВО
2025-12-20T23:02+0300
2025-12-20T23:02+0300
МОСКВА, 20 декабря — ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины в большинстве случаев безрезультатно теряют западную военную технику, сообщает издание Military Watch Magazine. "Поставка австралийских танков Abrams проходит на фоне участившихся сообщений о крайне низкой боеготовности механизированных частей ВСУ. Высший офицерский состав объясняет ситуацию чудовищными потерями живой силы, которую невозможно восполнить, а также возросшими требованиями к техобслуживанию западных машин", — говорится в публикации. Согласно опубликованной информации, нерациональное применение дорогостоящей техники, в том числе в целях повышения боевого духа, стало основной причиной масштабных потерь на поле боя. Большинство танков Abrams было уничтожено, так как их отправляли на передовую, просто чтобы продемонстрировать пехоте наличие поддержки. "Украинская армия потеряла до 87% поставленного союзниками вооружения, включая танки. При этом, как пишут независимые источники, 27 из 31 поставленной Вашингтоном машины либо уничтожены, либо достались российским солдатам", — отмечается в материале. В прошлом году комитет по иностранным делам, обороне и торговле Сената Австралии рекомендовал правительству расширить помощь Украине, включая поставки военной техники. Среди предложений считалось важным передавать Украине технику, включая списанную, при отсутствии возражений. Заявления из России утверждают, что поставки вооружений Украине препятствуют регулированию ситуации и напрямую втягивают страны НАТО в конфликт, являясь "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что любые грузы с оружием для Украины станут легитимной целью для России. В Кремле подчеркивали, что насыщение Украины западным оружием не способствует переговорам и лишь усугубляет ситуацию.
23:02 20.12.2025
 
На Западе забили тревогу из-за произошедшего в зоне СВО

Military Watch Magazine: ВСУ используют полученную от запада технику неэффективно

© Фото : NATOУкраинские военные
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2025
Украинские военные. Архивное фото
© Фото : NATO
МОСКВА, 20 декабря — ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины в большинстве случаев безрезультатно теряют западную военную технику, сообщает издание Military Watch Magazine.
"Поставка австралийских танков Abrams проходит на фоне участившихся сообщений о крайне низкой боеготовности механизированных частей ВСУ. Высший офицерский состав объясняет ситуацию чудовищными потерями живой силы, которую невозможно восполнить, а также возросшими требованиями к техобслуживанию западных машин", — говорится в публикации.
Согласно опубликованной информации, нерациональное применение дорогостоящей техники, в том числе в целях повышения боевого духа, стало основной причиной масштабных потерь на поле боя. Большинство танков Abrams было уничтожено, так как их отправляли на передовую, просто чтобы продемонстрировать пехоте наличие поддержки.
"Украинская армия потеряла до 87% поставленного союзниками вооружения, включая танки. При этом, как пишут независимые источники, 27 из 31 поставленной Вашингтоном машины либо уничтожены, либо достались российским солдатам", — отмечается в материале.
В прошлом году комитет по иностранным делам, обороне и торговле Сената Австралии рекомендовал правительству расширить помощь Украине, включая поставки военной техники. Среди предложений считалось важным передавать Украине технику, включая списанную, при отсутствии возражений.
Заявления из России утверждают, что поставки вооружений Украине препятствуют регулированию ситуации и напрямую втягивают страны НАТО в конфликт, являясь "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что любые грузы с оружием для Украины станут легитимной целью для России. В Кремле подчеркивали, что насыщение Украины западным оружием не способствует переговорам и лишь усугубляет ситуацию.
