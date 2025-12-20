https://1prime.ru/20251220/vta-865741550.html

В Минпромторге назвали одно из основных направлений развития ВТА

В Минпромторге назвали одно из основных направлений развития ВТА - 20.12.2025, ПРАЙМ

В Минпромторге назвали одно из основных направлений развития ВТА

Создание перспективного авиационного комплекса военно-транспортной авиации (ВТА) взамен сверхтяжелого дальнего военно-транспортного самолета Ан-124 является... | 20.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-20T09:17+0300

2025-12-20T09:17+0300

2025-12-20T09:17+0300

бизнес

россия

промышленность

рф

минпромторг

воздушный транспорт

ан-124

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/14/865741398_0:53:1001:616_1920x0_80_0_0_6667c1b02b2f8bfdb0db52f300002b70.jpg

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Создание перспективного авиационного комплекса военно-транспортной авиации (ВТА) взамен сверхтяжелого дальнего военно-транспортного самолета Ан-124 является одним из основных направлений в России, рассказали РИА Новости в Минпромторге РФ. "В настоящее время одними из основных направлений развития военно-транспортной авиации в Российской Федерации является проект создания перспективного авиационного комплекса военно-транспортной авиации (ПАК ВТА) взамен сверхтяжелого дальнего военно-транспортного самолета Ан-124", — рассказали в министерстве. В Минпромторге РФ добавили, что работы по комплексу ведутся ведущими конструкторскими бюро с учетом накопленного научно-технического задела. Самолет Ан-124, известный как "Руслан", являемся тяжёлым военно-транспортным самолётом еще советской разработки. Он предназначен для перевозки крупногабаритных и тяжёлых грузов на большие расстояния.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, промышленность, рф, минпромторг, воздушный транспорт, ан-124