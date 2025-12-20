Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Минпромторге назвали одно из основных направлений развития ВТА - 20.12.2025
https://1prime.ru/20251220/vta-865741550.html
В Минпромторге назвали одно из основных направлений развития ВТА
В Минпромторге назвали одно из основных направлений развития ВТА - 20.12.2025, ПРАЙМ
В Минпромторге назвали одно из основных направлений развития ВТА
Создание перспективного авиационного комплекса военно-транспортной авиации (ВТА) взамен сверхтяжелого дальнего военно-транспортного самолета Ан-124 является... | 20.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-20T09:17+0300
2025-12-20T09:17+0300
бизнес
россия
промышленность
рф
минпромторг
воздушный транспорт
ан-124
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/14/865741398_0:53:1001:616_1920x0_80_0_0_6667c1b02b2f8bfdb0db52f300002b70.jpg
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Создание перспективного авиационного комплекса военно-транспортной авиации (ВТА) взамен сверхтяжелого дальнего военно-транспортного самолета Ан-124 является одним из основных направлений в России, рассказали РИА Новости в Минпромторге РФ. "В настоящее время одними из основных направлений развития военно-транспортной авиации в Российской Федерации является проект создания перспективного авиационного комплекса военно-транспортной авиации (ПАК ВТА) взамен сверхтяжелого дальнего военно-транспортного самолета Ан-124", — рассказали в министерстве. В Минпромторге РФ добавили, что работы по комплексу ведутся ведущими конструкторскими бюро с учетом накопленного научно-технического задела. Самолет Ан-124, известный как "Руслан", являемся тяжёлым военно-транспортным самолётом еще советской разработки. Он предназначен для перевозки крупногабаритных и тяжёлых грузов на большие расстояния.
09:17 20.12.2025
 
В Минпромторге назвали одно из основных направлений развития ВТА

В Минпромторге назвали создание ПАК ВТА взамен Ан-124 одним из основных направлений

© РИА Новости . Павел ДавыдовСамолет Ан-124 "Руслан"
Самолет Ан-124 Руслан - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2025
Самолет Ан-124 "Руслан". Архивное фото
© РИА Новости . Павел Давыдов
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Создание перспективного авиационного комплекса военно-транспортной авиации (ВТА) взамен сверхтяжелого дальнего военно-транспортного самолета Ан-124 является одним из основных направлений в России, рассказали РИА Новости в Минпромторге РФ.
"В настоящее время одними из основных направлений развития военно-транспортной авиации в Российской Федерации является проект создания перспективного авиационного комплекса военно-транспортной авиации (ПАК ВТА) взамен сверхтяжелого дальнего военно-транспортного самолета Ан-124", — рассказали в министерстве.
В Минпромторге РФ добавили, что работы по комплексу ведутся ведущими конструкторскими бюро с учетом накопленного научно-технического задела.
Самолет Ан-124, известный как "Руслан", являемся тяжёлым военно-транспортным самолётом еще советской разработки. Он предназначен для перевозки крупногабаритных и тяжёлых грузов на большие расстояния.
 
