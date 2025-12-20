https://1prime.ru/20251220/vta-865741550.html
В Минпромторге назвали одно из основных направлений развития ВТА
В Минпромторге назвали одно из основных направлений развития ВТА
2025-12-20T09:17+0300
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Создание перспективного авиационного комплекса военно-транспортной авиации (ВТА) взамен сверхтяжелого дальнего военно-транспортного самолета Ан-124 является одним из основных направлений в России, рассказали РИА Новости в Минпромторге РФ. "В настоящее время одними из основных направлений развития военно-транспортной авиации в Российской Федерации является проект создания перспективного авиационного комплекса военно-транспортной авиации (ПАК ВТА) взамен сверхтяжелого дальнего военно-транспортного самолета Ан-124", — рассказали в министерстве. В Минпромторге РФ добавили, что работы по комплексу ведутся ведущими конструкторскими бюро с учетом накопленного научно-технического задела. Самолет Ан-124, известный как "Руслан", являемся тяжёлым военно-транспортным самолётом еще советской разработки. Он предназначен для перевозки крупногабаритных и тяжёлых грузов на большие расстояния.
