https://1prime.ru/20251220/vuchich-865752362.html

Сербия стала на шаг ближе к решению ситуации с NIS, сообщил Вучич

Сербия стала на шаг ближе к решению ситуации с NIS, сообщил Вучич - 20.12.2025, ПРАЙМ

Сербия стала на шаг ближе к решению ситуации с NIS, сообщил Вучич

Власти Сербии провели важные переговоры с иностранными партнерами в связи с находящейся под санкциями США российско-сербской "Нефтяной индустрией Сербии", став... | 20.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-20T17:22+0300

2025-12-20T17:22+0300

2025-12-20T17:22+0300

мировая экономика

сербия

сша

рф

александр вучич

сергей лавров

владимир путин

nis

газпром

экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/83765/56/837655603_0:0:3041:1711_1920x0_80_0_0_d970e08e12cec4da48b74111fa0eeb5c.jpg

БЕЛГРАД, 20 дек – ПРАЙМ. Власти Сербии провели важные переговоры с иностранными партнерами в связи с находящейся под санкциями США российско-сербской "Нефтяной индустрией Сербии", став ближе на шаг к решению сложной ситуации, в которой находится компания и нефтяной сектор страны, заявил сербский президент Александр Вучич. Глава сербского государства в субботу провел совещание с министром горного дела и энергетики Дубравкой Джедович-Ханданович по ситуации вокруг NIS. "После важной встречи, которая у нас сегодня была, уверен, что мы на шаг ближе к решению исключительно сложной ситуации… У нас были важные разговоры с иностранцами и на следующей неделе ожидаю разные инициативы и запросы к OFAC (Управление по контролю за иностранными активами минфина США – ред.) в надежде на получение лицензии на оперативную деятельность, продолжим переговоры и импорт нефтепродуктов, делаем все, что можем, чтобы сохранить полную нефтяную инфраструктуру", - заявил Вучич в видеообращении в Instagram* (соцсеть принадлежит Мeta, запрещена в РФ как экстремистская). Он подчеркнул, что у граждан Сербии нет причин для паники, государство обеспечило резервы дизельного топлива, бензина, мазута и керосина "до 15-го, а может и до 25-го января". Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, сказал в пятницу, что Россия знает, что происходит с дочерней компанией "Газпром нефти" – NIS в Сербии. По его словам, Россия исходит из того, что Сербия будет исполнять взятые на себя обязательства, "иначе возникает вопрос, как вкладывать деньги в ее экономику". Вучич 12 декабря в ответ на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о невозможности национализации "Нефтяной индустрии Сербии", заявил о готовности заплатить за компанию пристойную для нормальных государств цену, если ее работа станет невозможной под санкциями США. Лавров в ходе посольского круглого стола перед тем указал, что действует межправсоглашение между РФ и Сербией, где сказано, что никакой национализации быть не может без обоюдного согласия. По его словам, решение может быть в том, чтобы найти способ дальнейшей работы NIS независимо "от тех возможностей, которые есть у США, чтобы это предприятие наказать". Ранее Вучич сказал, что власти Сербии "возьмут дело в свои руки", если российская сторона не продаст третьей стороне контрольный пакет акций "Нефтяной индустрии Сербии" под санкциями США до 15 января. Он добавил, что надеется на понимание российской стороны. Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович по итогам заседания с президентом, членами правительства и директорами госкомпаний в декабре сказала, что сербские власти готовы, если потребуется, принимать тяжелые решения по NIS для защиты интересов граждан и государства. Вучич заявил 2 декабря, что Центробанк Сербии может в любой момент получить вторичные санкции из-за финансовых операций с NIS, санкции США против которой вступили в силу 9 октября, что будет означать катастрофические последствия для всей финансовой системы страны. Скупщина Сербии поддержала 3 декабря проект бюджета на 2026 год, в котором 164 миллиарда динаров (около 1,4 миллиарда евро) зарезервировано на случай, если республика будет вынуждена взять контроль над NIS. "Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет НПЗ в Панчево под Белградом и более 400 АЗС. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8% акций NIS, Сербии - 29,8%, дочерней структуре "Газпрома" - 11,3%, остальное - мелким акционерам.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://1prime.ru/20251216/vuchich--865610259.html

сербия

сша

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сербия, сша, рф, александр вучич, сергей лавров, владимир путин, nis, газпром