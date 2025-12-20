Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Химках произошел взрыв, погиб подросток
В Химках произошел взрыв, погиб подросток
2025-12-20T22:29+0300
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. По предварительным данным следствия, в Химках произошел взрыв пиротехнического устройства, в результате которого погиб 12-летний подросток, сообщает СК РФ. Ранее в минздраве Московской области сообщили, что в результате взрыва в Химках пострадали три человека, из них один погиб до приезда скорой помощи. Двое пострадавших доставлены в медицинские учреждения Московской области, состояние одного из них оценивается как тяжелое, второго - как средней степени тяжести. "По предварительным данным следствия произошел взрыв пиротехнического устройства, в результате которого погиб 12-летний подросток. Еще один несовершеннолетний с травмами различной степени тяжести госпитализирован в медицинское учреждение. Также в результате происшествия пострадала 51-летняя женщина, находившаяся поблизости. Она госпитализирована для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
22:29 20.12.2025
 
В Химках произошел взрыв, погиб подросток

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкТехника МЧС РФ
Техника МЧС РФ - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2025
Техника МЧС РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. По предварительным данным следствия, в Химках произошел взрыв пиротехнического устройства, в результате которого погиб 12-летний подросток, сообщает СК РФ.
Ранее в минздраве Московской области сообщили, что в результате взрыва в Химках пострадали три человека, из них один погиб до приезда скорой помощи. Двое пострадавших доставлены в медицинские учреждения Московской области, состояние одного из них оценивается как тяжелое, второго - как средней степени тяжести.
"По предварительным данным следствия произошел взрыв пиротехнического устройства, в результате которого погиб 12-летний подросток. Еще один несовершеннолетний с травмами различной степени тяжести госпитализирован в медицинское учреждение. Также в результате происшествия пострадала 51-летняя женщина, находившаяся поблизости. Она госпитализирована для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
В ГД предложили давать выплаты взрослым детям погибшего участника СВО
10 декабря, 04:02
 
