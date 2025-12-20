https://1prime.ru/20251220/vzryv-865756587.html
В Химках произошел взрыв, погиб подросток
В Химках произошел взрыв, погиб подросток - 20.12.2025, ПРАЙМ
В Химках произошел взрыв, погиб подросток
По предварительным данным следствия, в Химках произошел взрыв пиротехнического устройства, в результате которого погиб 12-летний подросток, сообщает СК РФ. | 20.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. По предварительным данным следствия, в Химках произошел взрыв пиротехнического устройства, в результате которого погиб 12-летний подросток, сообщает СК РФ. Ранее в минздраве Московской области сообщили, что в результате взрыва в Химках пострадали три человека, из них один погиб до приезда скорой помощи. Двое пострадавших доставлены в медицинские учреждения Московской области, состояние одного из них оценивается как тяжелое, второго - как средней степени тяжести. "По предварительным данным следствия произошел взрыв пиротехнического устройства, в результате которого погиб 12-летний подросток. Еще один несовершеннолетний с травмами различной степени тяжести госпитализирован в медицинское учреждение. Также в результате происшествия пострадала 51-летняя женщина, находившаяся поблизости. Она госпитализирована для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
В Химках произошел взрыв, погиб подросток
