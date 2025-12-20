Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай нарастил импорт ячменя из России до максимума с февраля 2024 года - 20.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251220/yachmen-865747534.html
Китай нарастил импорт ячменя из России до максимума с февраля 2024 года
Китай нарастил импорт ячменя из России до максимума с февраля 2024 года - 20.12.2025, ПРАЙМ
Китай нарастил импорт ячменя из России до максимума с февраля 2024 года
КНР в ноябре 2025 года нарастила импорт ячменя из России до максимума с февраля 2024 года, в результате чего РФ вновь вошла в пятерку основных поставщиков этого | 20.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-20T12:00+0300
2025-12-20T12:00+0300
экономика
россия
китай
рф
канада
сельское хозяйство
торговля
https://cdnn.1prime.ru/img/82726/36/827263698_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_f61597383f0f4a7c8e52089a104f6997.jpg
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. КНР в ноябре 2025 года нарастила импорт ячменя из России до максимума с февраля 2024 года, в результате чего РФ вновь вошла в пятерку основных поставщиков этого вида зерна в страну, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни. Рост поставок в годовом выражении составил 1,7 раза, а в месячном - 1,5 раза. Таким образом, по итогам ноября Россия поднялась на четвертое место среди главных поставщиков ячменя в Китай, снова войдя в пятерку впервые с августа. В топ-5 также расположились Канада (89,6 миллиона долларов), Австралия (32,6 миллиона), Франция (27,1 миллиона) и Аргентина (16,9 миллиона). Несмотря на рост в ноябре, по итогам 11 месяцев этого года суммарный объем закупок российского ячменя Китаем сократился в 1,7 раза, в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года - до 96,4 миллиона долларов. Среди других видов зерна Китай также приобретал в ноябре российский овес - на 8,95 миллиона долларов. Это в 2,6 раза больше, чем год назад, и на 20% меньше, чем в октябре. Также заметными были и покупки пшеницы: они достигли максимальных за год 4,6 миллиона долларов, увеличившись за месяц на две трети, а за год - вдвое. Кроме того, Поднебесная закупала кукурузу - на 1,29 миллиона долларов и гречиху - на 1,28 миллиона.
https://1prime.ru/20251219/poshlina-865734449.html
китай
рф
канада
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82726/36/827263698_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_be46a621a9971ae597287580e8114c27.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, китай, рф, канада, сельское хозяйство, торговля
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, РФ, КАНАДА, Сельское хозяйство, торговля
12:00 20.12.2025
 
Китай нарастил импорт ячменя из России до максимума с февраля 2024 года

Китай в ноябре нарастил импорт из России ячменя до максимума с февраля 2024 года

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкУборка ячменя
Уборка ячменя - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2025
Уборка ячменя. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. КНР в ноябре 2025 года нарастила импорт ячменя из России до максимума с февраля 2024 года, в результате чего РФ вновь вошла в пятерку основных поставщиков этого вида зерна в страну, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни.
Рост поставок в годовом выражении составил 1,7 раза, а в месячном - 1,5 раза. Таким образом, по итогам ноября Россия поднялась на четвертое место среди главных поставщиков ячменя в Китай, снова войдя в пятерку впервые с августа.
В топ-5 также расположились Канада (89,6 миллиона долларов), Австралия (32,6 миллиона), Франция (27,1 миллиона) и Аргентина (16,9 миллиона).
Несмотря на рост в ноябре, по итогам 11 месяцев этого года суммарный объем закупок российского ячменя Китаем сократился в 1,7 раза, в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года - до 96,4 миллиона долларов.
Среди других видов зерна Китай также приобретал в ноябре российский овес - на 8,95 миллиона долларов. Это в 2,6 раза больше, чем год назад, и на 20% меньше, чем в октябре. Также заметными были и покупки пшеницы: они достигли максимальных за год 4,6 миллиона долларов, увеличившись за месяц на две трети, а за год - вдвое.
Кроме того, Поднебесная закупала кукурузу - на 1,29 миллиона долларов и гречиху - на 1,28 миллиона.
Колосья созревающей пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2025
Россия повысила экспортную пошлину на пшеницу
Вчера, 22:50
 
ЭкономикаРОССИЯКИТАЙРФКАНАДАСельское хозяйствоторговля
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала