2025-12-20T12:00+0300
2025-12-20T12:00+0300
2025-12-20T12:00+0300
экономика
россия
китай
рф
канада
сельское хозяйство
торговля
https://cdnn.1prime.ru/img/82726/36/827263698_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_f61597383f0f4a7c8e52089a104f6997.jpg
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. КНР в ноябре 2025 года нарастила импорт ячменя из России до максимума с февраля 2024 года, в результате чего РФ вновь вошла в пятерку основных поставщиков этого вида зерна в страну, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни. Рост поставок в годовом выражении составил 1,7 раза, а в месячном - 1,5 раза. Таким образом, по итогам ноября Россия поднялась на четвертое место среди главных поставщиков ячменя в Китай, снова войдя в пятерку впервые с августа. В топ-5 также расположились Канада (89,6 миллиона долларов), Австралия (32,6 миллиона), Франция (27,1 миллиона) и Аргентина (16,9 миллиона). Несмотря на рост в ноябре, по итогам 11 месяцев этого года суммарный объем закупок российского ячменя Китаем сократился в 1,7 раза, в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года - до 96,4 миллиона долларов. Среди других видов зерна Китай также приобретал в ноябре российский овес - на 8,95 миллиона долларов. Это в 2,6 раза больше, чем год назад, и на 20% меньше, чем в октябре. Также заметными были и покупки пшеницы: они достигли максимальных за год 4,6 миллиона долларов, увеличившись за месяц на две трети, а за год - вдвое. Кроме того, Поднебесная закупала кукурузу - на 1,29 миллиона долларов и гречиху - на 1,28 миллиона.
китай
рф
канада
россия, китай, рф, канада, сельское хозяйство, торговля
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, РФ, КАНАДА, Сельское хозяйство, торговля
Китай нарастил импорт ячменя из России до максимума с февраля 2024 года
Китай в ноябре нарастил импорт из России ячменя до максимума с февраля 2024 года
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. КНР в ноябре 2025 года нарастила импорт ячменя из России до максимума с февраля 2024 года, в результате чего РФ вновь вошла в пятерку основных поставщиков этого вида зерна в страну, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни.
Рост поставок в годовом выражении составил 1,7 раза, а в месячном - 1,5 раза. Таким образом, по итогам ноября Россия поднялась на четвертое место среди главных поставщиков ячменя в Китай
, снова войдя в пятерку впервые с августа.
В топ-5 также расположились Канада
(89,6 миллиона долларов), Австралия
(32,6 миллиона), Франция
(27,1 миллиона) и Аргентина
(16,9 миллиона).
Несмотря на рост в ноябре, по итогам 11 месяцев этого года суммарный объем закупок российского ячменя Китаем сократился в 1,7 раза, в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года - до 96,4 миллиона долларов.
Среди других видов зерна Китай также приобретал в ноябре российский овес - на 8,95 миллиона долларов. Это в 2,6 раза больше, чем год назад, и на 20% меньше, чем в октябре. Также заметными были и покупки пшеницы: они достигли максимальных за год 4,6 миллиона долларов, увеличившись за месяц на две трети, а за год - вдвое.
Кроме того, Поднебесная закупала кукурузу - на 1,29 миллиона долларов и гречиху - на 1,28 миллиона.
