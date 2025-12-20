https://1prime.ru/20251220/yachmen-865747534.html

Китай нарастил импорт ячменя из России до максимума с февраля 2024 года

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. КНР в ноябре 2025 года нарастила импорт ячменя из России до максимума с февраля 2024 года, в результате чего РФ вновь вошла в пятерку основных поставщиков этого вида зерна в страну, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни. Рост поставок в годовом выражении составил 1,7 раза, а в месячном - 1,5 раза. Таким образом, по итогам ноября Россия поднялась на четвертое место среди главных поставщиков ячменя в Китай, снова войдя в пятерку впервые с августа. В топ-5 также расположились Канада (89,6 миллиона долларов), Австралия (32,6 миллиона), Франция (27,1 миллиона) и Аргентина (16,9 миллиона). Несмотря на рост в ноябре, по итогам 11 месяцев этого года суммарный объем закупок российского ячменя Китаем сократился в 1,7 раза, в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года - до 96,4 миллиона долларов. Среди других видов зерна Китай также приобретал в ноябре российский овес - на 8,95 миллиона долларов. Это в 2,6 раза больше, чем год назад, и на 20% меньше, чем в октябре. Также заметными были и покупки пшеницы: они достигли максимальных за год 4,6 миллиона долларов, увеличившись за месяц на две трети, а за год - вдвое. Кроме того, Поднебесная закупала кукурузу - на 1,29 миллиона долларов и гречиху - на 1,28 миллиона.

