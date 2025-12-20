Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Захарова прокомментировала слова Зеленского о разном Путине
Захарова прокомментировала слова Зеленского о разном Путине
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова Владимира Зеленскому о разном президенте РФ Владимире Путине. | 20.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-20T03:54+0300
2025-12-20T03:54+0300
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова Владимира Зеленскому о разном президенте РФ Владимире Путине. Она привела слова Зеленского польским СМИ, где он рассуждает, что "Путиных много", якобы один разговаривает с американцами, другой произносит речи, а третий "делает что-то другое". "Надо было договорить: "А четвертый стоит за спиной и тихо так произносит: "Кончай употреблять, у тебя выборы на носу, под которым белым-бело", - написала Захарова в Telegram-канале.
03:54 20.12.2025
 

Захарова прокомментировала слова Зеленского о разном Путине

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова Владимира Зеленскому о разном президенте РФ Владимире Путине.
Она привела слова Зеленского польским СМИ, где он рассуждает, что "Путиных много", якобы один разговаривает с американцами, другой произносит речи, а третий "делает что-то другое".
"Надо было договорить: "А четвертый стоит за спиной и тихо так произносит: "Кончай употреблять, у тебя выборы на носу, под которым белым-бело", - написала Захарова в Telegram-канале.
 
