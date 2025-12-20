https://1prime.ru/20251220/zaharova-865737184.html
Захарова прокомментировала слова Зеленского о разном Путине
Захарова прокомментировала слова Зеленского о разном Путине
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова Владимира Зеленскому о разном президенте РФ Владимире Путине.
Она привела слова Зеленского польским СМИ, где он рассуждает, что "Путиных много", якобы один разговаривает с американцами, другой произносит речи, а третий "делает что-то другое".
"Надо было договорить: "А четвертый стоит за спиной и тихо так произносит: "Кончай употреблять, у тебя выборы на носу, под которым белым-бело", - написала Захарова в Telegram-канале.
