Названы регионы с самым быстрым ростом средних зарплат

2025-12-20T08:24+0300

2025-12-20T08:24+0300

2025-12-20T08:25+0300

экономика

россия

камчатка

чукотка

магаданская область

бизнес

заработная плата

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Быстрее всего средние зарплаты в России растут на Камчатке - почти на 40 тысяч рублей за последний год, подсчитало РИА Новости на основе статистических данных. Так, жители Камчатки в сентябре текущего года стали получать на 38 тысяч рублей больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, Чукотки - на 28 тысяч, а Магаданской области - на 26 тысяч рублей. В топ-5 по приросту средних зарплат также вошли Ненецкий автономный округ, где показатель за последний год вырос на 25 тысяч рублей, а также Москва и Забайкальский край - на 20 тысяч рублей. Средние зарплаты на Сахалине увеличились за последний год на 19 тысяч рублей, в Московской области - на 17 тысяч, а в Татарстане и Якутии - на 15 тысяч рублей. На девятом месте расположилась Еврейская автономная область - на 14 тысяч рублей. Десятку регионов с самым значительным ростом номинальных зарплат за последние 12 месяцев замыкают Санкт-Петербург, Ленинградская и Нижегородская области (+13 тысяч рублей). В среднем зарплата в России за последний год выросла на 12 тысяч рублей. Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включая премии. Она учитывает доходы всех сотрудников компаний в регионе, в том числе со сверхвысокими зарплатами.

россия, камчатка, чукотка, магаданская область, бизнес, заработная плата