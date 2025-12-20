Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы регионы с самым быстрым ростом средних зарплат - 20.12.2025, ПРАЙМ
Названы регионы с самым быстрым ростом средних зарплат
Быстрее всего средние зарплаты в России растут на Камчатке - почти на 40 тысяч рублей за последний год, подсчитало РИА Новости на основе статистических данных. | 20.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-20T08:24+0300
2025-12-20T08:25+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864672027_0:249:2731:1785_1920x0_80_0_0_af9777491558f35ccf7c0302536e5fdc.jpg
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Быстрее всего средние зарплаты в России растут на Камчатке - почти на 40 тысяч рублей за последний год, подсчитало РИА Новости на основе статистических данных. Так, жители Камчатки в сентябре текущего года стали получать на 38 тысяч рублей больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, Чукотки - на 28 тысяч, а Магаданской области - на 26 тысяч рублей. В топ-5 по приросту средних зарплат также вошли Ненецкий автономный округ, где показатель за последний год вырос на 25 тысяч рублей, а также Москва и Забайкальский край - на 20 тысяч рублей. Средние зарплаты на Сахалине увеличились за последний год на 19 тысяч рублей, в Московской области - на 17 тысяч, а в Татарстане и Якутии - на 15 тысяч рублей. На девятом месте расположилась Еврейская автономная область - на 14 тысяч рублей. Десятку регионов с самым значительным ростом номинальных зарплат за последние 12 месяцев замыкают Санкт-Петербург, Ленинградская и Нижегородская области (+13 тысяч рублей). В среднем зарплата в России за последний год выросла на 12 тысяч рублей. Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включая премии. Она учитывает доходы всех сотрудников компаний в регионе, в том числе со сверхвысокими зарплатами.
08:24 20.12.2025 (обновлено: 08:25 20.12.2025)
 
Названы регионы с самым быстрым ростом средних зарплат

Быстрее всего средние зарплаты в России выросли на Камчатке

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Российские рубли - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2025
Российские рубли. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Быстрее всего средние зарплаты в России растут на Камчатке - почти на 40 тысяч рублей за последний год, подсчитало РИА Новости на основе статистических данных.
Так, жители Камчатки в сентябре текущего года стали получать на 38 тысяч рублей больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, Чукотки - на 28 тысяч, а Магаданской области - на 26 тысяч рублей. В топ-5 по приросту средних зарплат также вошли Ненецкий автономный округ, где показатель за последний год вырос на 25 тысяч рублей, а также Москва и Забайкальский край - на 20 тысяч рублей.
Средние зарплаты на Сахалине увеличились за последний год на 19 тысяч рублей, в Московской области - на 17 тысяч, а в Татарстане и Якутии - на 15 тысяч рублей. На девятом месте расположилась Еврейская автономная область - на 14 тысяч рублей.
Десятку регионов с самым значительным ростом номинальных зарплат за последние 12 месяцев замыкают Санкт-Петербург, Ленинградская и Нижегородская области (+13 тысяч рублей).
В среднем зарплата в России за последний год выросла на 12 тысяч рублей.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включая премии. Она учитывает доходы всех сотрудников компаний в регионе, в том числе со сверхвысокими зарплатами.
ЭкономикаРОССИЯКАМЧАТКАЧукоткаМАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬБизнесзаработная плата
 
 
