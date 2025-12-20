https://1prime.ru/20251220/zelenskiy-865756155.html

Зеленский заявил, что недоволен темпами поставок ракет Patriot из США

МОСКВА, 20 дек – ПРАЙМ. Украина испытывает дефицит ракет для отдельных систем ПВО, в том числе для Patriot из США, и пока не может наладить их собственное производство для иностранных комплексов, заявил Владимир Зеленский. "Украина испытывает дефицит ракет для отдельных систем ПВО, некоторые партнеры стали реже передавать ракеты ПВО, и Украина пока не может наладить их собственное производство для иностранных комплексов… Особо сложная ситуация с ракетами PAC-3 для систем Patriot, поскольку их производство ограничено. США и партнеры работают над увеличением объемов выпуска", - приводит слова Зеленского агентство УНИАН. По его словам, Украина просит у партнеров получения лицензий на совместное с европейскими странами производство ракет к системам NASAMS, IRIS-T, HAWK и Patriot, однако "соответствующих решений пока нет". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

