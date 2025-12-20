Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский заявил, что недоволен темпами поставок ракет Patriot из США - 20.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20251220/zelenskiy-865756155.html
Зеленский заявил, что недоволен темпами поставок ракет Patriot из США
Зеленский заявил, что недоволен темпами поставок ракет Patriot из США - 20.12.2025, ПРАЙМ
Зеленский заявил, что недоволен темпами поставок ракет Patriot из США
Украина испытывает дефицит ракет для отдельных систем ПВО, в том числе для Patriot из США, и пока не может наладить их собственное производство для иностранных... | 20.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-20T21:49+0300
2025-12-20T21:49+0300
политика
украина
сша
запад
сергей лавров
владимир зеленский
нато
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_c64cef5c7831745d4f946cdbb2451172.jpg
МОСКВА, 20 дек – ПРАЙМ. Украина испытывает дефицит ракет для отдельных систем ПВО, в том числе для Patriot из США, и пока не может наладить их собственное производство для иностранных комплексов, заявил Владимир Зеленский. "Украина испытывает дефицит ракет для отдельных систем ПВО, некоторые партнеры стали реже передавать ракеты ПВО, и Украина пока не может наладить их собственное производство для иностранных комплексов… Особо сложная ситуация с ракетами PAC-3 для систем Patriot, поскольку их производство ограничено. США и партнеры работают над увеличением объемов выпуска", - приводит слова Зеленского агентство УНИАН. По его словам, Украина просит у партнеров получения лицензий на совместное с европейскими странами производство ракет к системам NASAMS, IRIS-T, HAWK и Patriot, однако "соответствующих решений пока нет". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20251220/zelenskiy-865755840.html
украина
сша
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_29bd4d89a6f2f2a1d893bf12f20c82bb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, сша, запад, сергей лавров, владимир зеленский, нато, мид рф
Политика, УКРАИНА, США, ЗАПАД, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, НАТО, МИД РФ
21:49 20.12.2025
 
Зеленский заявил, что недоволен темпами поставок ракет Patriot из США

Зеленский заявил, что недоволен нынешними темпами поставок ракет Patriot из США

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2025
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 20 дек – ПРАЙМ. Украина испытывает дефицит ракет для отдельных систем ПВО, в том числе для Patriot из США, и пока не может наладить их собственное производство для иностранных комплексов, заявил Владимир Зеленский.
"Украина испытывает дефицит ракет для отдельных систем ПВО, некоторые партнеры стали реже передавать ракеты ПВО, и Украина пока не может наладить их собственное производство для иностранных комплексов… Особо сложная ситуация с ракетами PAC-3 для систем Patriot, поскольку их производство ограничено. США и партнеры работают над увеличением объемов выпуска", - приводит слова Зеленского агентство УНИАН.
По его словам, Украина просит у партнеров получения лицензий на совместное с европейскими странами производство ракет к системам NASAMS, IRIS-T, HAWK и Patriot, однако "соответствующих решений пока нет".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2025
Зеленский признал, что Украина не сможет содержать 800-тысячную армию
21:27
 
ПолитикаУКРАИНАСШАЗАПАДСергей ЛавровВладимир ЗеленскийНАТОМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала