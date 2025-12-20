https://1prime.ru/20251220/zelenskiy-865756155.html
Зеленский заявил, что недоволен темпами поставок ракет Patriot из США
Зеленский заявил, что недоволен темпами поставок ракет Patriot из США - 20.12.2025, ПРАЙМ
Зеленский заявил, что недоволен темпами поставок ракет Patriot из США
Украина испытывает дефицит ракет для отдельных систем ПВО, в том числе для Patriot из США, и пока не может наладить их собственное производство для иностранных... | 20.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-20T21:49+0300
2025-12-20T21:49+0300
2025-12-20T21:49+0300
политика
украина
сша
запад
сергей лавров
владимир зеленский
нато
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_c64cef5c7831745d4f946cdbb2451172.jpg
МОСКВА, 20 дек – ПРАЙМ. Украина испытывает дефицит ракет для отдельных систем ПВО, в том числе для Patriot из США, и пока не может наладить их собственное производство для иностранных комплексов, заявил Владимир Зеленский. "Украина испытывает дефицит ракет для отдельных систем ПВО, некоторые партнеры стали реже передавать ракеты ПВО, и Украина пока не может наладить их собственное производство для иностранных комплексов… Особо сложная ситуация с ракетами PAC-3 для систем Patriot, поскольку их производство ограничено. США и партнеры работают над увеличением объемов выпуска", - приводит слова Зеленского агентство УНИАН. По его словам, Украина просит у партнеров получения лицензий на совместное с европейскими странами производство ракет к системам NASAMS, IRIS-T, HAWK и Patriot, однако "соответствующих решений пока нет". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20251220/zelenskiy-865755840.html
украина
сша
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_29bd4d89a6f2f2a1d893bf12f20c82bb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, запад, сергей лавров, владимир зеленский, нато, мид рф
Политика, УКРАИНА, США, ЗАПАД, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, НАТО, МИД РФ
Зеленский заявил, что недоволен темпами поставок ракет Patriot из США
Зеленский заявил, что недоволен нынешними темпами поставок ракет Patriot из США