Эксперт назвала факторы для снижения цен на жилье в России

Эксперт назвала факторы для снижения цен на жилье в России

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Цены на жилье в России будут опускаться по мере снижения ключевой ставки и удешевления рабочей силы, рассказала в интервью РИА Новости глава рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова. "Первый очень серьезный фактор для сектора жилого строительства – это ключевая ставка. Стройка - это бизнес, который идет на заемные деньги. Второй фактор - стоимость рабочей силы", - отметила эксперт. Пока два этих показателя остаются на высоких значениях, строительство будет обходиться дорого, как и покупка квартиры, объяснила экономист. При этом более дорогие квартиры покупаются не в ипотеку, отметила эксперт. "Порядка 40% сделок сейчас осуществляется за наличные, 60% - в ипотеку", - добавила глава рейтингового агентства.

