Эксперт назвала факторы для снижения цен на жилье в России - 20.12.2025
Эксперт назвала факторы для снижения цен на жилье в России
2025-12-20T10:14+0300
недвижимость
бизнес
жилье
россия
ключевая ставка
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Цены на жилье в России будут опускаться по мере снижения ключевой ставки и удешевления рабочей силы, рассказала в интервью РИА Новости глава рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова. "Первый очень серьезный фактор для сектора жилого строительства – это ключевая ставка. Стройка - это бизнес, который идет на заемные деньги. Второй фактор - стоимость рабочей силы", - отметила эксперт. Пока два этих показателя остаются на высоких значениях, строительство будет обходиться дорого, как и покупка квартиры, объяснила экономист. При этом более дорогие квартиры покупаются не в ипотеку, отметила эксперт. "Порядка 40% сделок сейчас осуществляется за наличные, 60% - в ипотеку", - добавила глава рейтингового агентства.
недвижимость, бизнес, жилье, россия, ключевая ставка
Недвижимость, Бизнес, жилье, РОССИЯ, ключевая ставка
10:14 20.12.2025
 
Эксперт назвала факторы для снижения цен на жилье в России

Экономист Чекурова: цены на жилье будут опускаться по мере снижения ключевой ставки

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтроительство жилья
Строительство жилья - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2025
Строительство жилья. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Строительство жилья - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2025
Средний размер ипотеки в России вырос до рекордных значений
Недвижимость Бизнес жилье РОССИЯ ключевая ставка
 
 
