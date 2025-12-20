https://1prime.ru/20251220/zhile-865743679.html
Эксперт назвала факторы для снижения цен на жилье в России
Эксперт назвала факторы для снижения цен на жилье в России
недвижимость
бизнес
жилье
россия
ключевая ставка
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Цены на жилье в России будут опускаться по мере снижения ключевой ставки и удешевления рабочей силы, рассказала в интервью РИА Новости глава рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова. "Первый очень серьезный фактор для сектора жилого строительства – это ключевая ставка. Стройка - это бизнес, который идет на заемные деньги. Второй фактор - стоимость рабочей силы", - отметила эксперт. Пока два этих показателя остаются на высоких значениях, строительство будет обходиться дорого, как и покупка квартиры, объяснила экономист. При этом более дорогие квартиры покупаются не в ипотеку, отметила эксперт. "Порядка 40% сделок сейчас осуществляется за наличные, 60% - в ипотеку", - добавила глава рейтингового агентства.
Новости
ru-RU
