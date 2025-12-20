https://1prime.ru/20251220/zhk-865752078.html
Застройщик ГК "Развитие" купил участок под элитный ЖК в центре Москвы
МОСКВА, 20 дек – ПРАЙМ. Компания-девелопер "Развитие" приобрела земельный участок площадью 0,3 гектара в московском переулке Обуха, 3, где планирует построить элитный жилой комплекс на почти 10,26 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Недвижимость в компании. Генеральный директор компании Сергей Гончаров отметил, что выход девелопера на рынок премиальной недвижимости Москвы является стратегическим шагом в развитии. "Новый проект в центре столицы станет первым, выведенным в продажи", – подчеркнул руководитель. Он отметил, что для работы в столице разрабатывается отдельный бренд. К слову, в московском портфеле ГК "Развитие" уже есть несколько проектов в разной стадии проработки: клубный дом "Аристарховский, 6" на Таганке, пятизвездочная гостиница на Софийской набережной и проект редевелопмента студенческого городка МГУ в Раменках. Как уточнили в пресс-службе застройщика, купленный "Развитием" земельный участок в переулке Обуха, 3 в Таганском районе Москвы прежде принадлежал компании Sun Development. Ранее сообщалось, что в участке была заинтересована петербургская Fizika Development Group. ГК "Развитие" – девелопер, реализующий проекты в сфере жилой и коммерческой недвижимости в семи регионах России. По данным Единого ресурса застройщиков, ГК "Развитие" входит в топ-17 девелоперов страны по объемам текущего строительства. Sun Development строит жилье в Москве и Петербурге. По собственным данным, портфель компании насчитывает более 100 тысяч квадратных метров. Владелец ООО "Сан девелопмент" – Кирилл Вязовский, бывший вице-президент группы "Эталон".
МОСКВА, 20 дек – ПРАЙМ. Компания-девелопер "Развитие" приобрела земельный участок площадью 0,3 гектара в московском переулке Обуха, 3, где планирует построить элитный жилой комплекс на почти 10,26 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Недвижимость в компании.
Генеральный директор компании Сергей Гончаров отметил, что выход девелопера на рынок премиальной недвижимости Москвы
является стратегическим шагом в развитии.
"Новый проект в центре столицы станет первым, выведенным в продажи", – подчеркнул руководитель.
Он отметил, что для работы в столице разрабатывается отдельный бренд. К слову, в московском портфеле ГК "Развитие" уже есть несколько проектов в разной стадии проработки: клубный дом "Аристарховский, 6" на Таганке, пятизвездочная гостиница на Софийской набережной и проект редевелопмента студенческого городка МГУ
в Раменках.
Как уточнили в пресс-службе застройщика, купленный "Развитием" земельный участок в переулке Обуха, 3 в Таганском районе Москвы прежде принадлежал компании Sun Development. Ранее сообщалось, что в участке была заинтересована петербургская Fizika Development Group.
ГК "Развитие" – девелопер, реализующий проекты в сфере жилой и коммерческой недвижимости в семи регионах России. По данным Единого ресурса застройщиков, ГК "Развитие" входит в топ-17 девелоперов страны по объемам текущего строительства.
Sun Development строит жилье в Москве и Петербурге
. По собственным данным, портфель компании насчитывает более 100 тысяч квадратных метров. Владелец ООО "Сан девелопмент" – Кирилл Вязовский, бывший вице-президент группы "Эталон".
