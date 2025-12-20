https://1prime.ru/20251220/zoloto-865753971.html
Россия поставила рекордную сумму золота Китаю
Россия поставила рекордную сумму золота Китаю - 20.12.2025, ПРАЙМ
Россия поставила рекордную сумму золота Китаю
Китай в ноябре приобрел у России золота на максимальную за все время двусторонней торговли сумму – 961 миллион долларов, следует из анализа РИА Новости данных... | 20.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-20T18:30+0300
2025-12-20T18:30+0300
2025-12-20T18:30+0300
экономика
мировая экономика
россия
китай
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1f/860145560_0:215:2877:1833_1920x0_80_0_0_3c6f7f80e1e98aca22a036aad9f00c08.jpg
МОСКВА, 20 дек – ПРАЙМ. Китай в ноябре приобрел у России золота на максимальную за все время двусторонней торговли сумму – 961 миллион долларов, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. Настолько большие поставки идут второй месяц подряд – в октябре они составили 930 миллионов долларов. В прошлом году в аналогичные месяцы этот драгметалл в Китай не экспортировался, а пиковая стоимость поставок была 223 миллиона долларов. Всего за 11 месяцев китайский импорт российского золота составил рекордные 1,9 миллиарда долларов, что почти в девять раз больше уровня годом ранее.
https://1prime.ru/20251219/zoloto-865730539.html
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1f/860145560_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_672b8f58964f86540ec2b7369471e474.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, россия, китай
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, КИТАЙ
Россия поставила рекордную сумму золота Китаю
Россия поставила Китаю золота на рекордную сумму в почти $1 млрд
МОСКВА, 20 дек – ПРАЙМ. Китай в ноябре приобрел у России золота на максимальную за все время двусторонней торговли сумму – 961 миллион долларов, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни.
Настолько большие поставки идут второй месяц подряд – в октябре они составили 930 миллионов долларов.
В прошлом году в аналогичные месяцы этот драгметалл в Китай
не экспортировался, а пиковая стоимость поставок была 223 миллиона долларов.
Всего за 11 месяцев китайский импорт российского золота составил рекордные 1,9 миллиарда долларов, что почти в девять раз больше уровня годом ранее.
Цена на золото готовится завершить вторую подряд неделю ростом