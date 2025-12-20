Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия поставила рекордную сумму золота Китаю - 20.12.2025
Россия поставила рекордную сумму золота Китаю
Россия поставила рекордную сумму золота Китаю - 20.12.2025, ПРАЙМ
Россия поставила рекордную сумму золота Китаю
Китай в ноябре приобрел у России золота на максимальную за все время двусторонней торговли сумму – 961 миллион долларов, следует из анализа РИА Новости данных... | 20.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 20 дек – ПРАЙМ. Китай в ноябре приобрел у России золота на максимальную за все время двусторонней торговли сумму – 961 миллион долларов, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. Настолько большие поставки идут второй месяц подряд – в октябре они составили 930 миллионов долларов. В прошлом году в аналогичные месяцы этот драгметалл в Китай не экспортировался, а пиковая стоимость поставок была 223 миллиона долларов. Всего за 11 месяцев китайский импорт российского золота составил рекордные 1,9 миллиарда долларов, что почти в девять раз больше уровня годом ранее.
18:30 20.12.2025
 
Россия поставила рекордную сумму золота Китаю

Россия поставила Китаю золота на рекордную сумму в почти $1 млрд

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГотовые маркированные слитки золота высшей пробы
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2025
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 20 дек – ПРАЙМ. Китай в ноябре приобрел у России золота на максимальную за все время двусторонней торговли сумму – 961 миллион долларов, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни.
Настолько большие поставки идут второй месяц подряд – в октябре они составили 930 миллионов долларов.
В прошлом году в аналогичные месяцы этот драгметалл в Китай не экспортировался, а пиковая стоимость поставок была 223 миллиона долларов.
Всего за 11 месяцев китайский импорт российского золота составил рекордные 1,9 миллиарда долларов, что почти в девять раз больше уровня годом ранее.
Цена на золото готовится завершить вторую подряд неделю ростом
