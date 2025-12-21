Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Сан-Франциско частично восстановили электроснабжение - 21.12.2025
В Сан-Франциско частично восстановили электроснабжение
Электроснабжение в Сан-Франциско частично восстановлено, сообщает телеканал ABC со ссылкой на коммунальную компанию PG&E. | 21.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Электроснабжение в Сан-Франциско частично восстановлено, сообщает телеканал ABC со ссылкой на коммунальную компанию PG&amp;E. Ранее более 130 тысяч потребителей остались без электричества в американском штате Калифорния, причем 125 тысяч из них - в городе Сан-Франциско. "Электроснабжение восстановлено для около 110 тысяч клиентов", - указывает телеканал. В то же время отмечается, что еще 21 тысяча человек остаются без электричества, в том числе в некоторых районах в центре Сан-Франциско. Ранее управление пожарной охраной Сан-Франциско сообщало, что на одной из подстанций коммунальной компании PG&amp;E Corporation случилось возгорание. Мэр Сан-Франциско Дэниел Лури в публикации в соцсети X сообщил, что отключение электричества повлияло на работу общественного транспорта и светофоров. Он призвал жителей города оставаться дома, пока электричество не будет восстановлено.
сан-франциско, калифорния, сша
Сан-Франциско, Калифорния, США
23:39 21.12.2025
 
В Сан-Франциско частично восстановили электроснабжение

АBC: в Сан-Франциско частично восстановили электроснабжение

© CC BY 2.0 / Billie Grace WardВид на Сан-Франциско, США
Вид на Сан-Франциско, США - ПРАЙМ, 1920, 21.12.2025
Вид на Сан-Франциско, США. Архивное фото
© CC BY 2.0 / Billie Grace Ward
МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Электроснабжение в Сан-Франциско частично восстановлено, сообщает телеканал ABC со ссылкой на коммунальную компанию PG&E.
Ранее более 130 тысяч потребителей остались без электричества в американском штате Калифорния, причем 125 тысяч из них - в городе Сан-Франциско.
"Электроснабжение восстановлено для около 110 тысяч клиентов", - указывает телеканал.
В то же время отмечается, что еще 21 тысяча человек остаются без электричества, в том числе в некоторых районах в центре Сан-Франциско.
Ранее управление пожарной охраной Сан-Франциско сообщало, что на одной из подстанций коммунальной компании PG&E Corporation случилось возгорание. Мэр Сан-Франциско Дэниел Лури в публикации в соцсети X сообщил, что отключение электричества повлияло на работу общественного транспорта и светофоров. Он призвал жителей города оставаться дома, пока электричество не будет восстановлено.
Флаг США
США могут снять пошлин с непроизводимых в стране товаров, заявил Хассетт
Вчера, 22:44
 
Сан-Франциско Калифорния США
 
 
