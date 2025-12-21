https://1prime.ru/20251221/abc-865784080.html

В Сан-Франциско частично восстановили электроснабжение

В Сан-Франциско частично восстановили электроснабжение - 21.12.2025, ПРАЙМ

В Сан-Франциско частично восстановили электроснабжение

Электроснабжение в Сан-Франциско частично восстановлено, сообщает телеканал ABC со ссылкой на коммунальную компанию PG&E. | 21.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-21T23:39+0300

2025-12-21T23:39+0300

2025-12-21T23:39+0300

сан-франциско

калифорния

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/84133/67/841336706_0:214:2047:1365_1920x0_80_0_0_416515203041d16528b2eb8e4af5e637.jpg

МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Электроснабжение в Сан-Франциско частично восстановлено, сообщает телеканал ABC со ссылкой на коммунальную компанию PG&E. Ранее более 130 тысяч потребителей остались без электричества в американском штате Калифорния, причем 125 тысяч из них - в городе Сан-Франциско. "Электроснабжение восстановлено для около 110 тысяч клиентов", - указывает телеканал. В то же время отмечается, что еще 21 тысяча человек остаются без электричества, в том числе в некоторых районах в центре Сан-Франциско. Ранее управление пожарной охраной Сан-Франциско сообщало, что на одной из подстанций коммунальной компании PG&E Corporation случилось возгорание. Мэр Сан-Франциско Дэниел Лури в публикации в соцсети X сообщил, что отключение электричества повлияло на работу общественного транспорта и светофоров. Он призвал жителей города оставаться дома, пока электричество не будет восстановлено.

https://1prime.ru/20251221/ssha-865781723.html

сан-франциско

калифорния

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сан-франциско, калифорния, сша