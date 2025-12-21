https://1prime.ru/20251221/abc-865784080.html
В Сан-Франциско частично восстановили электроснабжение
МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Электроснабжение в Сан-Франциско частично восстановлено, сообщает телеканал ABC со ссылкой на коммунальную компанию PG&E. Ранее более 130 тысяч потребителей остались без электричества в американском штате Калифорния, причем 125 тысяч из них - в городе Сан-Франциско. "Электроснабжение восстановлено для около 110 тысяч клиентов", - указывает телеканал. В то же время отмечается, что еще 21 тысяча человек остаются без электричества, в том числе в некоторых районах в центре Сан-Франциско. Ранее управление пожарной охраной Сан-Франциско сообщало, что на одной из подстанций коммунальной компании PG&E Corporation случилось возгорание. Мэр Сан-Франциско Дэниел Лури в публикации в соцсети X сообщил, что отключение электричества повлияло на работу общественного транспорта и светофоров. Он призвал жителей города оставаться дома, пока электричество не будет восстановлено.
