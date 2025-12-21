https://1prime.ru/20251221/avstriya-865773446.html

Посол в Вене назвал отказ от российского газа драйвером инфляции в Австрии

ВЕНА, 21 дек - ПРАЙМ, Светлана Берило. Отказ от российского газа стал одним из драйверов высокой инфляции в Австрии, заявил в интервью РИА Новости новый посол РФ в Австрии Андрей Грозов. По словам дипломата, своей недальновидной энергетической политикой Австрия лишь усугубила кризисные явления в экономике. "Ответственность за разрыв более чем полувековой газовой кооперации, равно как за его последствия полностью лежит на официальной Вене, которая своими руками ломает фундамент собственной экономической стабильности. Своевольное лишение себя коммерчески выгодных поставок только ухудшает и без того незавидное экономическое положение, больно бьет по кошельку рядовых граждан. Действительно, именно цены на энергоносители остаются одним из главных драйверов инфляции", - сказал Грозов. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.

