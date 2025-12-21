Банки начали вкладывать деньги в неожиданный сектор

МОСКВА, 21 дек – ПРАЙМ. В последние годы банки всё активнее выходят за рамки классической роли кредиторов и становятся системными инвесторами на рынке коммерческой недвижимости. Этот сдвиг меняет не только структуру сделок, но и подходы к ценообразованию, распределению рисков и доступности финансирования для девелоперов.Причины роста инвестиционной роли банков во многом связаны с макроэкономической и регуляторной средой. Повышенная волатильность финансовых рынков, ограниченные возможности размещения капитала за рубежом и рост требований к качеству активов стимулируют банки искать более предсказуемые и обеспеченные инструменты.Дополнительным фактором выступает трансформация проектного финансирования. Банки всё чаще участвуют в сделках не только через кредитование, но и через структуры с элементами квази-капитала: совместные инвестиции, покупку проблемных или непрофильных активов, реструктуризацию залоговой недвижимости с последующим выводом её на рынок. Это особенно заметно в сегментах, где девелоперы испытывают давление со стороны высоких ставок и удорожания строительства.Изменение роли банков напрямую влияет на структуру сделок. Растёт число комплексных транзакций, где финансирование, контроль денежных потоков и инвестиционное участие сосредоточены в одном институте. Это снижает гибкость для девелопера, но повышает предсказуемость проекта с точки зрения сроков и финансовой дисциплины. При этом банки всё чаще требуют более высокой прозрачности, консервативных моделей спроса и увеличенного объёма собственных средств со стороны застройщика.Ценообразование на рынке также претерпевает изменения. С одной стороны, активное участие банков способствует стабилизации цен на качественные объекты за счёт долгосрочного инвестиционного горизонта. С другой — усиливается разрыв между "прайм"-недвижимостью и вторичными активами с повышенными рисками. Банки как инвесторы предпочитают объекты с высокой ликвидностью и понятной эксплуатационной историей, что ограничивает приток капитала в более рискованные сегменты.Для девелоперов доступность финансирования становится более селективной. Проекты с проработанной концепцией, подтверждённым спросом и сильными партнёрами получают не только кредитную поддержку, но и возможность привлечения банка как стратегического инвестора. В то же время спекулятивные и маржинальные проекты сталкиваются с ужесточением условий либо необходимостью поиска альтернативных источников капитала.В перспективе усиление инвестиционной роли банков может привести к дальнейшей институционализации рынка коммерческой недвижимости. Банки становятся не просто источником капитала, а активными участниками формирования стандартов качества проектов, финансовых моделей и риск-менеджмента. Это повышает устойчивость рынка, но одновременно снижает пространство для агрессивных стратегий и быстрых спекулятивных сделок.Автор - Кристина Гудым, аналитик ФГ "Финам"
МОСКВА, 21 дек – ПРАЙМ. В последние годы банки всё активнее выходят за рамки классической роли кредиторов и становятся системными инвесторами на рынке коммерческой недвижимости. Этот сдвиг меняет не только структуру сделок, но и подходы к ценообразованию, распределению рисков и доступности финансирования для девелоперов.
Причины роста инвестиционной роли банков во многом связаны с макроэкономической и регуляторной средой. Повышенная волатильность финансовых рынков, ограниченные возможности размещения капитала за рубежом и рост требований к качеству активов стимулируют банки искать более предсказуемые и обеспеченные инструменты.
Дополнительным фактором выступает трансформация проектного финансирования. Банки всё чаще участвуют в сделках не только через кредитование, но и через структуры с элементами квази-капитала: совместные инвестиции, покупку проблемных или непрофильных активов, реструктуризацию залоговой недвижимости с последующим выводом её на рынок. Это особенно заметно в сегментах, где девелоперы испытывают давление со стороны высоких ставок и удорожания строительства.
Изменение роли банков напрямую влияет на структуру сделок. Растёт число комплексных транзакций, где финансирование, контроль денежных потоков и инвестиционное участие сосредоточены в одном институте. Это снижает гибкость для девелопера, но повышает предсказуемость проекта с точки зрения сроков и финансовой дисциплины. При этом банки всё чаще требуют более высокой прозрачности, консервативных моделей спроса и увеличенного объёма собственных средств со стороны застройщика.
Ценообразование на рынке также претерпевает изменения. С одной стороны, активное участие банков способствует стабилизации цен на качественные объекты за счёт долгосрочного инвестиционного горизонта. С другой — усиливается разрыв между "прайм"-недвижимостью и вторичными активами с повышенными рисками. Банки как инвесторы предпочитают объекты с высокой ликвидностью и понятной эксплуатационной историей, что ограничивает приток капитала в более рискованные сегменты.
Для девелоперов доступность финансирования становится более селективной. Проекты с проработанной концепцией, подтверждённым спросом и сильными партнёрами получают не только кредитную поддержку, но и возможность привлечения банка как стратегического инвестора. В то же время спекулятивные и маржинальные проекты сталкиваются с ужесточением условий либо необходимостью поиска альтернативных источников капитала.
В перспективе усиление инвестиционной роли банков может привести к дальнейшей институционализации рынка коммерческой недвижимости. Банки становятся не просто источником капитала, а активными участниками формирования стандартов качества проектов, финансовых моделей и риск-менеджмента. Это повышает устойчивость рынка, но одновременно снижает пространство для агрессивных стратегий и быстрых спекулятивных сделок.
Автор - Кристина Гудым, аналитик ФГ "Финам"
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.