Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Банки начали вкладывать деньги в неожиданный сектор - 21.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251221/banki-865570071.html
Банки начали вкладывать деньги в неожиданный сектор
Банки начали вкладывать деньги в неожиданный сектор - 21.12.2025, ПРАЙМ
Банки начали вкладывать деньги в неожиданный сектор
В последние годы банки всё активнее выходят за рамки классической роли кредиторов и становятся системными инвесторами на рынке коммерческой недвижимости. Этот... | 21.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-21T05:05+0300
2025-12-21T05:05+0300
мнения аналитиков
недвижимость
финансы
бизнес
финам
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865570071.jpg?1766282701
МОСКВА, 21 дек – ПРАЙМ. В последние годы банки всё активнее выходят за рамки классической роли кредиторов и становятся системными инвесторами на рынке коммерческой недвижимости. Этот сдвиг меняет не только структуру сделок, но и подходы к ценообразованию, распределению рисков и доступности финансирования для девелоперов.Причины роста инвестиционной роли банков во многом связаны с макроэкономической и регуляторной средой. Повышенная волатильность финансовых рынков, ограниченные возможности размещения капитала за рубежом и рост требований к качеству активов стимулируют банки искать более предсказуемые и обеспеченные инструменты.Дополнительным фактором выступает трансформация проектного финансирования. Банки всё чаще участвуют в сделках не только через кредитование, но и через структуры с элементами квази-капитала: совместные инвестиции, покупку проблемных или непрофильных активов, реструктуризацию залоговой недвижимости с последующим выводом её на рынок. Это особенно заметно в сегментах, где девелоперы испытывают давление со стороны высоких ставок и удорожания строительства.Изменение роли банков напрямую влияет на структуру сделок. Растёт число комплексных транзакций, где финансирование, контроль денежных потоков и инвестиционное участие сосредоточены в одном институте. Это снижает гибкость для девелопера, но повышает предсказуемость проекта с точки зрения сроков и финансовой дисциплины. При этом банки всё чаще требуют более высокой прозрачности, консервативных моделей спроса и увеличенного объёма собственных средств со стороны застройщика.Ценообразование на рынке также претерпевает изменения. С одной стороны, активное участие банков способствует стабилизации цен на качественные объекты за счёт долгосрочного инвестиционного горизонта. С другой — усиливается разрыв между "прайм"-недвижимостью и вторичными активами с повышенными рисками. Банки как инвесторы предпочитают объекты с высокой ликвидностью и понятной эксплуатационной историей, что ограничивает приток капитала в более рискованные сегменты.Для девелоперов доступность финансирования становится более селективной. Проекты с проработанной концепцией, подтверждённым спросом и сильными партнёрами получают не только кредитную поддержку, но и возможность привлечения банка как стратегического инвестора. В то же время спекулятивные и маржинальные проекты сталкиваются с ужесточением условий либо необходимостью поиска альтернативных источников капитала.В перспективе усиление инвестиционной роли банков может привести к дальнейшей институционализации рынка коммерческой недвижимости. Банки становятся не просто источником капитала, а активными участниками формирования стандартов качества проектов, финансовых моделей и риск-менеджмента. Это повышает устойчивость рынка, но одновременно снижает пространство для агрессивных стратегий и быстрых спекулятивных сделок.Автор - Кристина Гудым, аналитик ФГ "Финам"
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
Кристина Гудым
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0f/865576159_62:0:563:501_100x100_80_0_0_b71afa129adf7adefe0fe9160a85bdd1.jpg
Кристина Гудым
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0f/865576159_62:0:563:501_100x100_80_0_0_b71afa129adf7adefe0fe9160a85bdd1.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, недвижимость, финансы, бизнес, финам
Мнения аналитиков, Недвижимость, Финансы, Бизнес, Финам
05:05 21.12.2025
 
Банки начали вкладывать деньги в неожиданный сектор

Аналитик Гудым: интерес банков к коммерческой недвижимости развернет рынок

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Кристина Гудым, аналитик ФГ Финам
Кристина Гудым
Аналитик ФГ "Финам"
Все материалы
МОСКВА, 21 дек – ПРАЙМ. В последние годы банки всё активнее выходят за рамки классической роли кредиторов и становятся системными инвесторами на рынке коммерческой недвижимости. Этот сдвиг меняет не только структуру сделок, но и подходы к ценообразованию, распределению рисков и доступности финансирования для девелоперов.
Причины роста инвестиционной роли банков во многом связаны с макроэкономической и регуляторной средой. Повышенная волатильность финансовых рынков, ограниченные возможности размещения капитала за рубежом и рост требований к качеству активов стимулируют банки искать более предсказуемые и обеспеченные инструменты.
Дополнительным фактором выступает трансформация проектного финансирования. Банки всё чаще участвуют в сделках не только через кредитование, но и через структуры с элементами квази-капитала: совместные инвестиции, покупку проблемных или непрофильных активов, реструктуризацию залоговой недвижимости с последующим выводом её на рынок. Это особенно заметно в сегментах, где девелоперы испытывают давление со стороны высоких ставок и удорожания строительства.
Изменение роли банков напрямую влияет на структуру сделок. Растёт число комплексных транзакций, где финансирование, контроль денежных потоков и инвестиционное участие сосредоточены в одном институте. Это снижает гибкость для девелопера, но повышает предсказуемость проекта с точки зрения сроков и финансовой дисциплины. При этом банки всё чаще требуют более высокой прозрачности, консервативных моделей спроса и увеличенного объёма собственных средств со стороны застройщика.
Ценообразование на рынке также претерпевает изменения. С одной стороны, активное участие банков способствует стабилизации цен на качественные объекты за счёт долгосрочного инвестиционного горизонта. С другой — усиливается разрыв между "прайм"-недвижимостью и вторичными активами с повышенными рисками. Банки как инвесторы предпочитают объекты с высокой ликвидностью и понятной эксплуатационной историей, что ограничивает приток капитала в более рискованные сегменты.
Для девелоперов доступность финансирования становится более селективной. Проекты с проработанной концепцией, подтверждённым спросом и сильными партнёрами получают не только кредитную поддержку, но и возможность привлечения банка как стратегического инвестора. В то же время спекулятивные и маржинальные проекты сталкиваются с ужесточением условий либо необходимостью поиска альтернативных источников капитала.
В перспективе усиление инвестиционной роли банков может привести к дальнейшей институционализации рынка коммерческой недвижимости. Банки становятся не просто источником капитала, а активными участниками формирования стандартов качества проектов, финансовых моделей и риск-менеджмента. Это повышает устойчивость рынка, но одновременно снижает пространство для агрессивных стратегий и быстрых спекулятивных сделок.
Автор - Кристина Гудым, аналитик ФГ "Финам"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиковНедвижимостьФинансыБизнесФинам
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала