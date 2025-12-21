Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Шестой блок АЭС "Козлодуй" в Болгарии остановят на ремонт в воскресенье - 21.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251221/bolgariya-865773599.html
Шестой блок АЭС "Козлодуй" в Болгарии остановят на ремонт в воскресенье
Шестой блок АЭС "Козлодуй" в Болгарии остановят на ремонт в воскресенье - 21.12.2025, ПРАЙМ
Шестой блок АЭС "Козлодуй" в Болгарии остановят на ремонт в воскресенье
Шестой энергоблок АЭС "Козлодуй" в Болгарии остановят на ремонт в воскресенье в связи с обнаруженными техническими проблемами, ранее его остановка планировалась | 21.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-21T16:48+0300
2025-12-21T16:53+0300
энергетика
болгария
европа
аэс "козлодуй"
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0c/846209898_0:162:3065:1886_1920x0_80_0_0_23b4c88e03da49ea34edf397a6d7cb7a.jpg
МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Шестой энергоблок АЭС "Козлодуй" в Болгарии остановят на ремонт в воскресенье в связи с обнаруженными техническими проблемами, ранее его остановка планировалась на понедельник, передаёт Болгарское телеграфное агентство (БТА). "Шестой энергоблок АЭС "Козлодуй" будет остановлен в воскресенье, на день раньше, чем сообщалось ранее… Решение о досрочном отключении энергоблока было принято после того, как во время подготовки к запланированному отключению 22 декабря была обнаружена дополнительная неисправность", - передает БТА. Согласно сообщению агентства, речь идет о неисправностях в мембранных устройствах АЭС, они будут заменены. Также отмечается, что в окружающую среду не произошло выброса радиоактивных или других загрязняющих веществ, угрозы безопасности персонала или населения нет. Единственная болгарская АЭС "Козлодуй" была построена при активном участии СССР и введена в эксплуатацию в 1974 году. Она является одной из крупнейших в восточной Европе, но в 2006 году Болгария в рамках выполнения требований о вступлении в Евросоюз была вынуждена закрыть первые четыре блока этой станции, на которых работали реакторы ВВЭР-440. Действующими на станции остались построенные Советским Союзом пятый и шестой блоки с реакторами ВВЭР-1000 с установленной электрической мощностью в тысячу мегаватт каждый.
https://1prime.ru/20251216/rossiya-865617809.html
болгария
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0c/846209898_168:0:2897:2047_1920x0_80_0_0_aaab784afdc2cfad497f8f51d6f60bf0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
болгария, европа, аэс "козлодуй", ес
Энергетика, БОЛГАРИЯ, ЕВРОПА, АЭС "Козлодуй", ЕС
16:48 21.12.2025 (обновлено: 16:53 21.12.2025)
 
Шестой блок АЭС "Козлодуй" в Болгарии остановят на ремонт в воскресенье

Шестой энергоблок АЭС "Козлодуй" остановят на ремонт из-за техпроблем в воскресенье

© Фото : Unsplash/Lukas LehotskyАЭС
АЭС - ПРАЙМ, 1920, 21.12.2025
АЭС. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Lukas Lehotsky
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Шестой энергоблок АЭС "Козлодуй" в Болгарии остановят на ремонт в воскресенье в связи с обнаруженными техническими проблемами, ранее его остановка планировалась на понедельник, передаёт Болгарское телеграфное агентство (БТА).
"Шестой энергоблок АЭС "Козлодуй" будет остановлен в воскресенье, на день раньше, чем сообщалось ранее… Решение о досрочном отключении энергоблока было принято после того, как во время подготовки к запланированному отключению 22 декабря была обнаружена дополнительная неисправность", - передает БТА.
Согласно сообщению агентства, речь идет о неисправностях в мембранных устройствах АЭС, они будут заменены.
Также отмечается, что в окружающую среду не произошло выброса радиоактивных или других загрязняющих веществ, угрозы безопасности персонала или населения нет.
Единственная болгарская АЭС "Козлодуй" была построена при активном участии СССР и введена в эксплуатацию в 1974 году. Она является одной из крупнейших в восточной Европе, но в 2006 году Болгария в рамках выполнения требований о вступлении в Евросоюз была вынуждена закрыть первые четыре блока этой станции, на которых работали реакторы ВВЭР-440. Действующими на станции остались построенные Советским Союзом пятый и шестой блоки с реакторами ВВЭР-1000 с установленной электрической мощностью в тысячу мегаватт каждый.
АЭС Пакш - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2025
Глава Минэнерго Венгрии рассказал о топливе для АЭС "Пакш"
16 декабря, 20:58
 
ЭнергетикаБОЛГАРИЯЕВРОПААЭС "Козлодуй"ЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала