Шестой блок АЭС "Козлодуй" в Болгарии остановят на ремонт в воскресенье

2025-12-21T16:48+0300

МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Шестой энергоблок АЭС "Козлодуй" в Болгарии остановят на ремонт в воскресенье в связи с обнаруженными техническими проблемами, ранее его остановка планировалась на понедельник, передаёт Болгарское телеграфное агентство (БТА). "Шестой энергоблок АЭС "Козлодуй" будет остановлен в воскресенье, на день раньше, чем сообщалось ранее… Решение о досрочном отключении энергоблока было принято после того, как во время подготовки к запланированному отключению 22 декабря была обнаружена дополнительная неисправность", - передает БТА. Согласно сообщению агентства, речь идет о неисправностях в мембранных устройствах АЭС, они будут заменены. Также отмечается, что в окружающую среду не произошло выброса радиоактивных или других загрязняющих веществ, угрозы безопасности персонала или населения нет. Единственная болгарская АЭС "Козлодуй" была построена при активном участии СССР и введена в эксплуатацию в 1974 году. Она является одной из крупнейших в восточной Европе, но в 2006 году Болгария в рамках выполнения требований о вступлении в Евросоюз была вынуждена закрыть первые четыре блока этой станции, на которых работали реакторы ВВЭР-440. Действующими на станции остались построенные Советским Союзом пятый и шестой блоки с реакторами ВВЭР-1000 с установленной электрической мощностью в тысячу мегаватт каждый.

