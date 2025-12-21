https://1prime.ru/20251221/dmitriev-865776325.html

Дмитриев прибыл на новую сессию переговоров по Украине в Майами

МАЙАМИ (штат Флорида), 21 дек - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев начал второй день переговоров в Майами украинскому урегулированию со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, прибыв на ту же площадку, где дискуссии состоялись ранее, передает корреспондент РИА Новости. Дмитриев прибыл в Майами ранее в субботу, сразу из аэропорта отправился на переговоры с Уиткоффом и Кушнером, которые позднее назвал конструктивными. Он же анонсировал продолжение переговоров в воскресенье. Как ожидается, Дмитриев в воскресенье (21 декабря) покинет Майами.

