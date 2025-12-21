Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дмитриев прибыл на новую сессию переговоров по Украине в Майами - 21.12.2025, ПРАЙМ
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
Дмитриев прибыл на новую сессию переговоров по Украине в Майами
2025-12-21T18:21+0300
2025-12-21T18:21+0300
политика
кирилл дмитриев
стив уиткофф
джаред кушнер
россия
украина
МАЙАМИ (штат Флорида), 21 дек - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев начал второй день переговоров в Майами украинскому урегулированию со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, прибыв на ту же площадку, где дискуссии состоялись ранее, передает корреспондент РИА Новости. Дмитриев прибыл в Майами ранее в субботу, сразу из аэропорта отправился на переговоры с Уиткоффом и Кушнером, которые позднее назвал конструктивными. Он же анонсировал продолжение переговоров в воскресенье. Как ожидается, Дмитриев в воскресенье (21 декабря) покинет Майами.
Новости
кирилл дмитриев, стив уиткофф, джаред кушнер, россия, украина
Политика, Кирилл Дмитриев, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, РОССИЯ, УКРАИНА
18:21 21.12.2025
 
Дмитриев прибыл на новую сессию переговоров по Украине в Майами

Дмитриев прибыл на новую сессию переговоров с Уиткоффом и Кушнером в Майами

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - ПРАЙМ, 1920, 21.12.2025
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
МАЙАМИ (штат Флорида), 21 дек - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев начал второй день переговоров в Майами украинскому урегулированию со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, прибыв на ту же площадку, где дискуссии состоялись ранее, передает корреспондент РИА Новости.
Дмитриев прибыл в Майами ранее в субботу, сразу из аэропорта отправился на переговоры с Уиткоффом и Кушнером, которые позднее назвал конструктивными. Он же анонсировал продолжение переговоров в воскресенье.
Как ожидается, Дмитриев в воскресенье (21 декабря) покинет Майами.
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 21.12.2025
Журналист сообщил, что произошло в ЕС из-за переговоров России и США
17:37
 
ПолитикаКирилл ДмитриевСтив УиткоффДжаред КушнерРОССИЯУКРАИНА
 
 
