Дмитриев прибыл на новую сессию переговоров по Украине в Майами
Дмитриев прибыл на новую сессию переговоров по Украине в Майами - 21.12.2025, ПРАЙМ
Дмитриев прибыл на новую сессию переговоров по Украине в Майами
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев начал второй день переговоров в Майами | 21.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-21T18:21+0300
2025-12-21T18:21+0300
2025-12-21T18:21+0300
политика
кирилл дмитриев
стив уиткофф
джаред кушнер
россия
украина
МАЙАМИ (штат Флорида), 21 дек - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев начал второй день переговоров в Майами украинскому урегулированию со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, прибыв на ту же площадку, где дискуссии состоялись ранее, передает корреспондент РИА Новости. Дмитриев прибыл в Майами ранее в субботу, сразу из аэропорта отправился на переговоры с Уиткоффом и Кушнером, которые позднее назвал конструктивными. Он же анонсировал продолжение переговоров в воскресенье. Как ожидается, Дмитриев в воскресенье (21 декабря) покинет Майами.
украина
Дмитриев прибыл на новую сессию переговоров по Украине в Майами
