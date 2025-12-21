https://1prime.ru/20251221/eksperty-865762799.html

Эксперты рассказали о росте парка грузовых вагонов в России

Эксперты рассказали о росте парка грузовых вагонов в России - 21.12.2025, ПРАЙМ

Эксперты рассказали о росте парка грузовых вагонов в России

Общий рост парка грузовых вагонов на железнодорожной сети в России остановился на уровне 1,4 миллиона единиц, и дальнейшего увеличения числа подвижного состава... | 21.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-21T06:48+0300

2025-12-21T06:48+0300

2025-12-21T06:52+0300

бизнес

россия

экономика

рф

михайлов

ржд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865762799.jpg?1766289172

МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Общий рост парка грузовых вагонов на железнодорожной сети в России остановился на уровне 1,4 миллиона единиц, и дальнейшего увеличения числа подвижного состава в следующем году не ожидается, рассказали РИА Новости отраслевые эксперты. По словам представителя Информационного центра операторов железнодорожного подвижного состава (ИЦО) Николая Михайлова, общий рост парка на сети в РФ остановился и к концу года останется на уровне 1 миллиона 405 тысяч вагонов, при этом рабочий парк грузовых вагонов с середины лета стабильно сокращается. Происходит это за счет роста числа неисправных вагонов, простаивающих без ремонта. "В следующем году не ожидается дальнейшего роста парка. Поскольку заметного увеличения спроса на перевозки не предвидится, общая динамика, как парка в целом, так и объемов производства будет зависеть от уровня списания. Плановое количество списаний в 2026 году составит 26 тысяч вагонов. Досрочное списание части парка также продолжится", - полагает эксперт. Заместитель гендиректора "Института проблем естественных монополий" (ИПЕМ) Владимир Савчук прогнозирует, что по итогам текущего года производство вагонов снизится на 32% в годовом выражении и составит 50,5-51,5 тысячи единиц. "По базовому сценарию краткосрочного и среднесрочного прогноза ИПЕМ показателей работы грузового железнодорожного транспорта на 2025-2027 годы производство грузовых вагонов в 2026 году может сократиться до 20%", - отмечает эксперт. Савчук рассказал, что по прогнозам в отдельные месяцы следующего года объем выбытия грузовых вагонов может превысить объем поставок новых грузовых вагонов на сеть. "Таким образом, в отдельные месяцы 2026 года общий парк вагонов Российской Федерации будет незначительно сокращаться. Аналогичный эффект уже однократно наблюдался в августе 2025 года, общее сокращение парка составило 1,2 тысячи вагонов", - говорит замглавы ИПЕМ. По мнению Михайлова, на стимулирование процесса досрочного списания части грузового парка может повлиять введение механизма trade-in. Он предусматривает дотацию для собственника вагонов на приобретение нового подвижного состава при условии списывания устаревших. "На стимулирование данного процесса может повлиять введение механизма trade-in, предоставляющего субсидии для покупки новых вагонов при досрочном списании парка. При успешной реализации данной инициативы объемы производства могут составить около 35 тысяч вагонов", - сказал Михайлов. Замгендиректора РЖД Михаил Глазков летом сообщал журналистам о предложении холдинга применять механизм trade-in для грузовых вагонов, рассматривается ряд вариантов его работы. Ранее компания зафиксировала очередной рекорд по числу грузовых вагонов на сети и видит "лишних" 400 тысяч единиц. По его данным, количество поступающего на сеть нового подвижного состава вдвое превышает списание.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, михайлов, ржд