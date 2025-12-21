https://1prime.ru/20251221/es-865761810.html

"Путин прав". На Западе сделали жесткое заявление о переговорах с Россией

"Путин прав". На Западе сделали жесткое заявление о переговорах с Россией

"Путин прав". На Западе сделали жесткое заявление о переговорах с Россией

Европе следует прекратить препятствовать урегулированию конфликта в Украине и наладить взаимодействие с Россией. Эксперт Марк Галеотти в своей статье для... | 21.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Европе следует прекратить препятствовать урегулированию конфликта в Украине и наладить взаимодействие с Россией. Эксперт Марк Галеотти в своей статье для журнала Spectator."Какая-то стратегия, создающая значимый и жизнеспособный путь к миру на Украине, должна была стать частью процесса коалиции желающих Стармера — Макрона. Если построение такой стратегии выходит за рамки коллективного ума и воли Европы, то, возможно, (Владимир. — Прим. Ред.) Путин прав, не прислушиваясь к нам", — подчеркивается в статье.По мнению европейского дипломата, Запад должен начать формировать основу для будущих мирных отношений с Россией, однако агрессивная и бессмысленная риторика в адрес Москвы со стороны руководства ЕС значительно подорвала эту возможность.Путин 19 декабря на ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопросы о перспективах отношений России с европейскими государствами, отметил, что западные политики продолжают нагнетать атмосферу, обсуждая подготовку к конфликту.Путин также подчеркнул, что ключ к разрешению украинского кризиса находится у оппонентов России, в первую очередь у руководства Киева и их западных союзников.

