Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Путин прав". На Западе сделали жесткое заявление о переговорах с Россией - 21.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20251221/es-865761810.html
"Путин прав". На Западе сделали жесткое заявление о переговорах с Россией
"Путин прав". На Западе сделали жесткое заявление о переговорах с Россией - 21.12.2025, ПРАЙМ
"Путин прав". На Западе сделали жесткое заявление о переговорах с Россией
Европе следует прекратить препятствовать урегулированию конфликта в Украине и наладить взаимодействие с Россией. Эксперт Марк Галеотти в своей статье для... | 21.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-21T04:44+0300
2025-12-21T04:45+0300
политика
ес
европа
запад
россия
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/02/863089194_0:156:3087:1892_1920x0_80_0_0_ed4157d91704bc5f395ddfdb5a923f5d.jpg
МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Европе следует прекратить препятствовать урегулированию конфликта в Украине и наладить взаимодействие с Россией. Эксперт Марк Галеотти в своей статье для журнала Spectator."Какая-то стратегия, создающая значимый и жизнеспособный путь к миру на Украине, должна была стать частью процесса коалиции желающих Стармера — Макрона. Если построение такой стратегии выходит за рамки коллективного ума и воли Европы, то, возможно, (Владимир. — Прим. Ред.) Путин прав, не прислушиваясь к нам", — подчеркивается в статье.По мнению европейского дипломата, Запад должен начать формировать основу для будущих мирных отношений с Россией, однако агрессивная и бессмысленная риторика в адрес Москвы со стороны руководства ЕС значительно подорвала эту возможность.Путин 19 декабря на ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопросы о перспективах отношений России с европейскими государствами, отметил, что западные политики продолжают нагнетать атмосферу, обсуждая подготовку к конфликту.Путин также подчеркнул, что ключ к разрешению украинского кризиса находится у оппонентов России, в первую очередь у руководства Киева и их западных союзников.
https://1prime.ru/20251220/krizis-865758396.html
европа
запад
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/02/863089194_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_06df63fceb0966b8e8c9019e08ecd001.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ес, европа, запад, россия, украина
Политика, ЕС, ЕВРОПА, ЗАПАД, РОССИЯ, УКРАИНА
04:44 21.12.2025 (обновлено: 04:45 21.12.2025)
 
"Путин прав". На Западе сделали жесткое заявление о переговорах с Россией

Spectator: Европе нужно перестать мешать завершению украинского конфликта

© РИА Новости . Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - ПРАЙМ, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости . Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Европе следует прекратить препятствовать урегулированию конфликта в Украине и наладить взаимодействие с Россией. Эксперт Марк Галеотти в своей статье для журнала Spectator.
"Какая-то стратегия, создающая значимый и жизнеспособный путь к миру на Украине, должна была стать частью процесса коалиции желающих Стармера — Макрона. Если построение такой стратегии выходит за рамки коллективного ума и воли Европы, то, возможно, (Владимир. — Прим. Ред.) Путин прав, не прислушиваясь к нам", — подчеркивается в статье.
По мнению европейского дипломата, Запад должен начать формировать основу для будущих мирных отношений с Россией, однако агрессивная и бессмысленная риторика в адрес Москвы со стороны руководства ЕС значительно подорвала эту возможность.
Путин 19 декабря на ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопросы о перспективах отношений России с европейскими государствами, отметил, что западные политики продолжают нагнетать атмосферу, обсуждая подготовку к конфликту.
Путин также подчеркнул, что ключ к разрешению украинского кризиса находится у оппонентов России, в первую очередь у руководства Киева и их западных союзников.
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2025
В Европе признали слабость ЕС из-за Украины
Вчера, 23:31
 
ПолитикаЕСЕВРОПАЗАПАДРОССИЯУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала