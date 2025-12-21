https://1prime.ru/20251221/es-865761810.html
"Путин прав". На Западе сделали жесткое заявление о переговорах с Россией
"Путин прав". На Западе сделали жесткое заявление о переговорах с Россией - 21.12.2025, ПРАЙМ
"Путин прав". На Западе сделали жесткое заявление о переговорах с Россией
Европе следует прекратить препятствовать урегулированию конфликта в Украине и наладить взаимодействие с Россией. Эксперт Марк Галеотти в своей статье для... | 21.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-21T04:44+0300
2025-12-21T04:44+0300
2025-12-21T04:45+0300
политика
ес
европа
запад
россия
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/02/863089194_0:156:3087:1892_1920x0_80_0_0_ed4157d91704bc5f395ddfdb5a923f5d.jpg
МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Европе следует прекратить препятствовать урегулированию конфликта в Украине и наладить взаимодействие с Россией. Эксперт Марк Галеотти в своей статье для журнала Spectator."Какая-то стратегия, создающая значимый и жизнеспособный путь к миру на Украине, должна была стать частью процесса коалиции желающих Стармера — Макрона. Если построение такой стратегии выходит за рамки коллективного ума и воли Европы, то, возможно, (Владимир. — Прим. Ред.) Путин прав, не прислушиваясь к нам", — подчеркивается в статье.По мнению европейского дипломата, Запад должен начать формировать основу для будущих мирных отношений с Россией, однако агрессивная и бессмысленная риторика в адрес Москвы со стороны руководства ЕС значительно подорвала эту возможность.Путин 19 декабря на ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопросы о перспективах отношений России с европейскими государствами, отметил, что западные политики продолжают нагнетать атмосферу, обсуждая подготовку к конфликту.Путин также подчеркнул, что ключ к разрешению украинского кризиса находится у оппонентов России, в первую очередь у руководства Киева и их западных союзников.
https://1prime.ru/20251220/krizis-865758396.html
европа
запад
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/02/863089194_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_06df63fceb0966b8e8c9019e08ecd001.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ес, европа, запад, россия, украина
Политика, ЕС, ЕВРОПА, ЗАПАД, РОССИЯ, УКРАИНА
"Путин прав". На Западе сделали жесткое заявление о переговорах с Россией
Spectator: Европе нужно перестать мешать завершению украинского конфликта
МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ.
Европе следует прекратить препятствовать урегулированию конфликта в Украине и наладить взаимодействие с Россией. Эксперт Марк Галеотти в своей статье для журнала Spectator
.
"Какая-то стратегия, создающая значимый и жизнеспособный путь к миру на Украине, должна была стать частью процесса коалиции желающих Стармера — Макрона. Если построение такой стратегии выходит за рамки коллективного ума и воли Европы, то, возможно, (Владимир. — Прим. Ред.) Путин прав, не прислушиваясь к нам", — подчеркивается в статье.
По мнению европейского дипломата, Запад должен начать формировать основу для будущих мирных отношений с Россией, однако агрессивная и бессмысленная риторика в адрес Москвы со стороны руководства ЕС значительно подорвала эту возможность.
Путин 19 декабря на ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопросы о перспективах отношений России с европейскими государствами, отметил, что западные политики продолжают нагнетать атмосферу, обсуждая подготовку к конфликту.
Путин также подчеркнул, что ключ к разрешению украинского кризиса находится у оппонентов России, в первую очередь у руководства Киева и их западных союзников.
В Европе признали слабость ЕС из-за Украины