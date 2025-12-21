https://1prime.ru/20251221/es-865763002.html
МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Страны ЕС рассчитывают устранить свои экономические проблемы посредством конфликта с Россией, заявил британский дипломат в отставке Аластер Крук в эфире YouTube-канала."Европейцы настроены очень серьезно и хотят, чтобы Россия потерпела унизительное поражение. <…> Ситуация в экономике ЕС, прямо скажем, катастрофическая. <…> Наблюдается падение уровня жизни не только простых людей, но и элиты. <…> В свое время Штатам помогла справится с экономическими проблемами война. <…> Думаю, что в основе планов ЕС лежат именно такие мотивы", — подчеркнул он.По его оценке, у Европы просто нет ресурсов для ведения войны с Россией, однако они надеются компенсировать это за счет США."Чтобы втянуть в конфликт с Россией США, страны ЕС могут организовать провокацию, например, в Балтийском или Черном морях", — отметил эксперт.В последнее время Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО на своих западных рубежах. Альянс расширяет свои инициативы, оправдывая это удержанием агрессии. Москва неоднократно выражала обеспокоенность увеличением военных сил блока в Европе. В МИД подчеркивали готовность к диалогу с НАТО, но на условиях равноправия, при этом Запад должен прекратить милитаризацию континента.
