"Начать войну". На Западе узнали о военных планах стран ЕС против России - 21.12.2025, ПРАЙМ
Политика
"Начать войну". На Западе узнали о военных планах стран ЕС против России
Страны ЕС рассчитывают устранить свои экономические проблемы посредством конфликта с Россией, заявил британский дипломат в отставке Аластер Крук в эфире... | 21.12.2025
МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Страны ЕС рассчитывают устранить свои экономические проблемы посредством конфликта с Россией, заявил британский дипломат в отставке Аластер Крук в эфире YouTube-канала."Европейцы настроены очень серьезно и хотят, чтобы Россия потерпела унизительное поражение. &lt;…&gt; Ситуация в экономике ЕС, прямо скажем, катастрофическая. &lt;…&gt; Наблюдается падение уровня жизни не только простых людей, но и элиты. &lt;…&gt; В свое время Штатам помогла справится с экономическими проблемами война. &lt;…&gt; Думаю, что в основе планов ЕС лежат именно такие мотивы", — подчеркнул он.По его оценке, у Европы просто нет ресурсов для ведения войны с Россией, однако они надеются компенсировать это за счет США."Чтобы втянуть в конфликт с Россией США, страны ЕС могут организовать провокацию, например, в Балтийском или Черном морях", — отметил эксперт.В последнее время Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО на своих западных рубежах. Альянс расширяет свои инициативы, оправдывая это удержанием агрессии. Москва неоднократно выражала обеспокоенность увеличением военных сил блока в Европе. В МИД подчеркивали готовность к диалогу с НАТО, но на условиях равноправия, при этом Запад должен прекратить милитаризацию континента.
06:59 21.12.2025
 
"Начать войну". На Западе узнали о военных планах стран ЕС против России

Крук: ЕС рассчитывает решить свои экономические трудности путем войны с Россией

МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Страны ЕС рассчитывают устранить свои экономические проблемы посредством конфликта с Россией, заявил британский дипломат в отставке Аластер Крук в эфире YouTube-канала.
"Европейцы настроены очень серьезно и хотят, чтобы Россия потерпела унизительное поражение. <…> Ситуация в экономике ЕС, прямо скажем, катастрофическая. <…> Наблюдается падение уровня жизни не только простых людей, но и элиты. <…> В свое время Штатам помогла справится с экономическими проблемами война. <…> Думаю, что в основе планов ЕС лежат именно такие мотивы", — подчеркнул он.
По его оценке, у Европы просто нет ресурсов для ведения войны с Россией, однако они надеются компенсировать это за счет США.
"Чтобы втянуть в конфликт с Россией США, страны ЕС могут организовать провокацию, например, в Балтийском или Черном морях", — отметил эксперт.
В последнее время Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО на своих западных рубежах. Альянс расширяет свои инициативы, оправдывая это удержанием агрессии. Москва неоднократно выражала обеспокоенность увеличением военных сил блока в Европе. В МИД подчеркивали готовность к диалогу с НАТО, но на условиях равноправия, при этом Запад должен прекратить милитаризацию континента.
"Россия заплатит". План ЕС по Украине спровоцировал тревогу на Западе
