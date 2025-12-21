Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе сделали заявление о России из-за флота в Арктике - 21.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251221/flot-865775308.html
На Западе сделали заявление о России из-за флота в Арктике
На Западе сделали заявление о России из-за флота в Арктике - 21.12.2025, ПРАЙМ
На Западе сделали заявление о России из-за флота в Арктике
Мировое лидерство России в сфере развития и оснащения атомного флота неоспоримо, пишет газета Telegraph. | 21.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-21T17:45+0300
2025-12-21T17:45+0300
россия
запад
арктика
санкт-петербург
атомфлот
росатом
балтийский завод
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/18/864883985_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_88b6da6d878430dd2bbf728a3b9a3ee9.jpg
МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Мировое лидерство России в сфере развития и оснащения атомного флота неоспоримо, пишет газета Telegraph."Российские атомные ледоколы &lt;…&gt; уникальны и намного мощнее всего, что может предложить Запад", — говорится в материале.Издание подчеркивает, что ни одна страна в мире не может сравниться с Россией в этой сфере.В настоящее время Россия обладает единственным в мире атомным ледокольным флотом. Он находится в управлении ФГУП "Атомфлот" (предприятие "Росатома"), которое осуществляет ледокольное обеспечение арктических углеводородных проектов; организует ледокольную проводку судов в акватории СМП и в замерзающие порты России и др.На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге строятся новые универсальные атомные ледоколы проекта 22220. Они могут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая по ходу движения лед толщиной до трех метров. Двухосадочная конструкция атомоходов с регулируемой глубиной погружения позволяет использовать их как в арктических водах, так и в устьях полярных рек.Головной атомный ледокол проекта 22220 "Арктика" спустили на воду в 2016 году, а в 2020 году на нем прошла торжественная церемония поднятия государственного флага России. В декабре 2021 года был передан в эксплуатацию первый серийный российский атомный ледокол проекта 22220 "Сибирь". В ноябре 2022 года российский флаг подняли на втором серийном атомном ледоколе "Урал". В апреле 2025 года флоту передали атомный ледокол "Якутия".
https://1prime.ru/20251126/arktika-864964386.html
https://1prime.ru/20251118/ledokoly-864656445.html
запад
арктика
санкт-петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/18/864883985_0:0:600:450_1920x0_80_0_0_058fb8da08a04a64e393ec0eccaebf38.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, запад, арктика, санкт-петербург, атомфлот, росатом, балтийский завод
РОССИЯ, ЗАПАД, АРКТИКА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Атомфлот, Росатом, Балтийский завод
17:45 21.12.2025
 
На Западе сделали заявление о России из-за флота в Арктике

Telegraph: российские атомные ледоколы превосходят все западные аналоги

© РИА Новости . Роман ДенисовАтомный ледокол "Арктика"
Атомный ледокол Арктика - ПРАЙМ, 1920, 21.12.2025
Атомный ледокол "Арктика". Архивное фото
© РИА Новости . Роман Денисов
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Мировое лидерство России в сфере развития и оснащения атомного флота неоспоримо, пишет газета Telegraph.
"Российские атомные ледоколы <…> уникальны и намного мощнее всего, что может предложить Запад", — говорится в материале.
Ледокол и судно во льдах. Архив - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2025
США намерены ускорить расширение ледокольного флота в Арктике
26 ноября, 19:39
Издание подчеркивает, что ни одна страна в мире не может сравниться с Россией в этой сфере.
В настоящее время Россия обладает единственным в мире атомным ледокольным флотом. Он находится в управлении ФГУП "Атомфлот" (предприятие "Росатома"), которое осуществляет ледокольное обеспечение арктических углеводородных проектов; организует ледокольную проводку судов в акватории СМП и в замерзающие порты России и др.
На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге строятся новые универсальные атомные ледоколы проекта 22220. Они могут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая по ходу движения лед толщиной до трех метров. Двухосадочная конструкция атомоходов с регулируемой глубиной погружения позволяет использовать их как в арктических водах, так и в устьях полярных рек.
Головной атомный ледокол проекта 22220 "Арктика" спустили на воду в 2016 году, а в 2020 году на нем прошла торжественная церемония поднятия государственного флага России. В декабре 2021 года был передан в эксплуатацию первый серийный российский атомный ледокол проекта 22220 "Сибирь". В ноябре 2022 года российский флаг подняли на втором серийном атомном ледоколе "Урал". В апреле 2025 года флоту передали атомный ледокол "Якутия".
Атомный ледокол Якутия - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2025
Россия строит самую большую серию ледоколов в истории, заявил глава ОСК
18 ноября, 15:19
 
РОССИЯЗАПАДАРКТИКАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГАтомфлотРосатомБалтийский завод
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала