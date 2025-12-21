На Западе сделали заявление о России из-за флота в Арктике
Telegraph: российские атомные ледоколы превосходят все западные аналоги
Атомный ледокол "Арктика". Архивное фото
МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Мировое лидерство России в сфере развития и оснащения атомного флота неоспоримо, пишет газета Telegraph.
"Российские атомные ледоколы <…> уникальны и намного мощнее всего, что может предложить Запад", — говорится в материале.
Издание подчеркивает, что ни одна страна в мире не может сравниться с Россией в этой сфере.
В настоящее время Россия обладает единственным в мире атомным ледокольным флотом. Он находится в управлении ФГУП "Атомфлот" (предприятие "Росатома"), которое осуществляет ледокольное обеспечение арктических углеводородных проектов; организует ледокольную проводку судов в акватории СМП и в замерзающие порты России и др.
На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге строятся новые универсальные атомные ледоколы проекта 22220. Они могут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая по ходу движения лед толщиной до трех метров. Двухосадочная конструкция атомоходов с регулируемой глубиной погружения позволяет использовать их как в арктических водах, так и в устьях полярных рек.
Головной атомный ледокол проекта 22220 "Арктика" спустили на воду в 2016 году, а в 2020 году на нем прошла торжественная церемония поднятия государственного флага России. В декабре 2021 года был передан в эксплуатацию первый серийный российский атомный ледокол проекта 22220 "Сибирь". В ноябре 2022 года российский флаг подняли на втором серийном атомном ледоколе "Урал". В апреле 2025 года флоту передали атомный ледокол "Якутия".