Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Германии сообщили, что ждет Украину из-за нового решения ЕС - 21.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251221/germaniya-865775170.html
В Германии сообщили, что ждет Украину из-за нового решения ЕС
В Германии сообщили, что ждет Украину из-за нового решения ЕС - 21.12.2025, ПРАЙМ
В Германии сообщили, что ждет Украину из-за нового решения ЕС
Многомиллиардный кредит ЕС Украине едва ли поможет залатать дыры в ее бюджете, пишет немецкое издание Junge Welt. | 21.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-21T17:40+0300
2025-12-21T17:40+0300
финансы
мировая экономика
украина
германия
киев
евросовет
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863799121_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_f9de38e0c9c39d43934ba891c38470d1.jpg
МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Многомиллиардный кредит ЕС Украине едва ли поможет залатать дыры в ее бюджете, пишет немецкое издание Junge Welt."90 миллиардов евро никоим образом не достаточно для полного покрытия финансовых потребностей Украины на два года", — говорится в материале.Издание отмечает, что Европейскому союзу из-за нехватки средств вскоре снова придется оставить Киев в состоянии финансовой неопределенности.В пятницу глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет российских активов, заморозку которых в Москве уже неоднократно называли грабежом.Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС осознали, что конфискация российских средств несет финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять.
https://1prime.ru/20251220/krizis-865758396.html
https://1prime.ru/20251220/aktivy-865757756.html
украина
германия
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863799121_143:0:2680:1903_1920x0_80_0_0_5bb8cc332c1a8877e925a5ba4aa6aa5d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, мировая экономика, украина, германия, киев, евросовет, ес
Финансы, Мировая экономика, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, Киев, Евросовет, ЕС
17:40 21.12.2025
 
В Германии сообщили, что ждет Украину из-за нового решения ЕС

JW: кредит ЕС не сможет покрыть финансовые потребности Киева

© AP Photo / Virginia MayoФлаг Евросоюза в Брюсселе
Флаг Евросоюза в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 21.12.2025
Флаг Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Многомиллиардный кредит ЕС Украине едва ли поможет залатать дыры в ее бюджете, пишет немецкое издание Junge Welt.
"90 миллиардов евро никоим образом не достаточно для полного покрытия финансовых потребностей Украины на два года", — говорится в материале.
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2025
В Европе признали слабость ЕС из-за Украины
Вчера, 23:31
Издание отмечает, что Европейскому союзу из-за нехватки средств вскоре снова придется оставить Киев в состоянии финансовой неопределенности.
В пятницу глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет российских активов, заморозку которых в Москве уже неоднократно называли грабежом.
Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС осознали, что конфискация российских средств несет финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять.
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2025
"Россия заплатит". План ЕС по Украине спровоцировал тревогу на Западе
Вчера, 23:25
 
ФинансыМировая экономикаУКРАИНАГЕРМАНИЯКиевЕвросоветЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала