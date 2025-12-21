https://1prime.ru/20251221/germaniya-865775170.html
В Германии сообщили, что ждет Украину из-за нового решения ЕС
В Германии сообщили, что ждет Украину из-за нового решения ЕС - 21.12.2025, ПРАЙМ
В Германии сообщили, что ждет Украину из-за нового решения ЕС
Многомиллиардный кредит ЕС Украине едва ли поможет залатать дыры в ее бюджете, пишет немецкое издание Junge Welt. | 21.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Многомиллиардный кредит ЕС Украине едва ли поможет залатать дыры в ее бюджете, пишет немецкое издание Junge Welt."90 миллиардов евро никоим образом не достаточно для полного покрытия финансовых потребностей Украины на два года", — говорится в материале.Издание отмечает, что Европейскому союзу из-за нехватки средств вскоре снова придется оставить Киев в состоянии финансовой неопределенности.В пятницу глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет российских активов, заморозку которых в Москве уже неоднократно называли грабежом.Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС осознали, что конфискация российских средств несет финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять.
