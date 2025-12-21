https://1prime.ru/20251221/gosduma-865767795.html

ГД предлагает компенсировать жителям Крайнего Севера проезд к месту отдыха

МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы предлагают полностью компенсировать жителям Крайнего Севера проезд и провоз багажа к месту отдыха и обратно в пределах России. Соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство РФ, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы выступили члены комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства во главе с председателем комитета Ниной Останиной. "Законопроектом предлагается включить в статью 325 Трудового кодекса РФ норму о компенсации проезда и провоза багажа в пределах территории РФ к месту использования отпуска и обратно в размере фактически понесенных расходов", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Как отметили авторы инициативы, в настоящее время размер, условия и порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа для жителей Крайнего Севера к месту отдыха и обратно устанавливаются нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, коллективными договорами и локальными нормативными актами. "Однако существует неопределенность размера компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа, что не гарантирует равенство всех лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в вопросе получения компенсации понесенных расходов. Так, в Ненецком автономном округе максимальный размер компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа не может превышать 45 тысяч рублей на работника и каждого неработающего члена его семьи", - подчеркивается в документе. Парламентарии указывают, что в отдельных случаях максимальный размер указанной компенсации может составлять от 17 до 20 тысяч рублей. При этом, например, средняя стоимость проезда в летний период по маршруту Нарьян-Мар - Сочи - Нарьян-Мар на одного человека составляла порядка 60 тысяч рублей. "Очевидно, что сложившаяся ситуация не обеспечивает компенсации расходов как таковой, поскольку покрывает лишь их часть", - заключается в документе.

