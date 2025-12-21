https://1prime.ru/20251221/ii-865771356.html

Развитие ИИ может сокрушить мировую экономику, заявил эксперт

Развитие ИИ может сокрушить мировую экономику, заявил эксперт - 21.12.2025, ПРАЙМ

Развитие ИИ может сокрушить мировую экономику, заявил эксперт

Человечеству предстоит принять законы, чтобы не позволить супермашинам отнять рабочие места у людей, иначе развитие искусственного интеллекта (ИИ) может... | 21.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-21T14:49+0300

2025-12-21T14:49+0300

2025-12-21T14:49+0300

катар

персидский залив

женева

оон

https://cdnn.1prime.ru/img/84142/89/841428975_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_aed67de64927d70d8c1684033de0a042.jpg

ДОХА, 21 дек - ПРАЙМ, Юлия Троицкая. Человечеству предстоит принять законы, чтобы не позволить супермашинам отнять рабочие места у людей, иначе развитие искусственного интеллекта (ИИ) может сокрушить мировую экономику, поделился мнением с РИА Новости глава американской компании по внедрению ИИ I3Mation, автор книги "Принципы управления ИИ и управления рисками" Джеймс Сэйлз. Он принял участие в международной ИИ-конференции в Катаре. "Я не думаю, что искусственный интеллект настолько заменит людей, что для них будет не хватать рабочих мест, потому что страны, в частности страны Персидского залива, где активно применяются эти технологии, примут законы, которые предотвратят это. Американский Конгресс тоже ищет варианты, предлагает законопроекты, чтобы воспрепятствовать этому, так как развитие сверхумных систем может сокрушить мировую экономику. Не думаю, что искусственный интеллект будет полностью контролироваться правительствами, но они вмешаются и придумают законы, чтобы это регулировать", - отметил Сэйлз.Он рассказал, что на следующей встрече ООН в Женеве в марте по этому вопросу собирается обратить внимание мирового сообщества на задачу внедрения контроля за ИИ. "Сейчас эта отрасль никак не регулируется, но должны существовать регулирующие ее законы, которые бы гарантировали на основе специальных вычислений, что машины не уничтожают рабочие места людей", - добавил эксперт в области ИИ. При этом, считает Сэйлз, возможное появление мыслящих, как люди, машин к 2030 году, над чем работают Япония и Китай, вряд ли сможет заменить специалистов-людей в ключевых областях, в частности, в медицине. "Есть врачи, которые беспокоятся из-за развития искусственного интеллекта, но, несмотря на весь массив информации у этих систем, не думаю, что даже я, который внедряет ИИ в работу разных отраслей, буду готов доверить ему свою жизнь, потому что эти технологии могут галлюцинировать", - заключил он.

https://1prime.ru/20251209/microsoft-865378863.html

https://1prime.ru/20251212/ssha-865488090.html

катар

персидский залив

женева

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

катар, персидский залив, женева, оон