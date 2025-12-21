Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Автономные ИИ могут стать привычным явлением через пару лет, заявил эксперт - 21.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251221/ii-865771529.html
Автономные ИИ могут стать привычным явлением через пару лет, заявил эксперт
Автономные ИИ могут стать привычным явлением через пару лет, заявил эксперт - 21.12.2025, ПРАЙМ
Автономные ИИ могут стать привычным явлением через пару лет, заявил эксперт
Сверхинтеллектуальные машины, для контроля за которыми не нужен человек, могут стать привычным явлением уже через несколько лет, высказал мнение РИА Новости... | 21.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-21T15:20+0300
2025-12-21T15:20+0300
технологии
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860059147_0:265:2699:1783_1920x0_80_0_0_37a0e21e65b43e9d523ef9bce96621f6.jpg
ДОХА, 21 дек - ПРАЙМ, Юлия Троицкая. Сверхинтеллектуальные машины, для контроля за которыми не нужен человек, могут стать привычным явлением уже через несколько лет, высказал мнение РИА Новости глава американской компании по оказанию услуг в сфере ИИ I3Mation, автор книги "Принципы управления ИИ и моделью риска" Джеймс Сейлз. "Мы начали в 90-х годах прошлого века с простенького искусственного интеллекта. Помните, виртуального помощника "хей, Сири". В 2023 году мы перешли к Google Gemini, Chat GPT, сейчас мы на стадии автономных интеллектуальных систем, цифрового персонала - ИИ-агентов. Мы останемся в этом состоянии, возможно, еще год-два, а потом мы совсем не будем нуждаться в человеке. Каждые полгода появляется что-то новое, каждый месяц обновляются нейросети, подобные Сhat GPT", - заметил он. Однако при этом Сейлз считает, что скорость развития ИИ зависит от степени доверия к нему человека. По словам ИИ-эксперта, цифровые люди, агенты ИИ, обладают целым рядом преимуществ по сравнению с обычными людьми, у них нет эмоций, они не требуют оплаты, работают каждый день и не ходят на перекуры, у них нет никакой другой ответственности, кроме работы, но их приходится отключать, если они начинают галлюцинировать, быть предвзятыми, путать данные. "Создавая искусственный интеллект, мы должны действительно убедиться, что он выдает точную информацию, его поведение соответствует этическим нормам, и он хорошо управляется, чтобы нашим технологиям доверяли. Тогда его будут больше использовать, и таким образом будет происходить переход от способного создавать новые идеи генеративного ИИ к сверхинтеллекту, превышающему способности человека. Только один путь дойти до сверхинтеллекта - добиться доверия к нему", - пояснил Сейлз.
https://1prime.ru/20251221/ii-865771356.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860059147_0:12:2699:2036_1920x0_80_0_0_9653ea7d44f0077287f8969d44959a94.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, бизнес
Технологии, Бизнес
15:20 21.12.2025
 
Автономные ИИ могут стать привычным явлением через пару лет, заявил эксперт

Эксперт Сейлз: ИИ-агенты скоро станут привычным явлением уже через несколько лет

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкИнформационные технологии
Информационные технологии - ПРАЙМ, 1920, 21.12.2025
Информационные технологии. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ДОХА, 21 дек - ПРАЙМ, Юлия Троицкая. Сверхинтеллектуальные машины, для контроля за которыми не нужен человек, могут стать привычным явлением уже через несколько лет, высказал мнение РИА Новости глава американской компании по оказанию услуг в сфере ИИ I3Mation, автор книги "Принципы управления ИИ и моделью риска" Джеймс Сейлз.
"Мы начали в 90-х годах прошлого века с простенького искусственного интеллекта. Помните, виртуального помощника "хей, Сири". В 2023 году мы перешли к Google Gemini, Chat GPT, сейчас мы на стадии автономных интеллектуальных систем, цифрового персонала - ИИ-агентов. Мы останемся в этом состоянии, возможно, еще год-два, а потом мы совсем не будем нуждаться в человеке. Каждые полгода появляется что-то новое, каждый месяц обновляются нейросети, подобные Сhat GPT", - заметил он. Однако при этом Сейлз считает, что скорость развития ИИ зависит от степени доверия к нему человека.
По словам ИИ-эксперта, цифровые люди, агенты ИИ, обладают целым рядом преимуществ по сравнению с обычными людьми, у них нет эмоций, они не требуют оплаты, работают каждый день и не ходят на перекуры, у них нет никакой другой ответственности, кроме работы, но их приходится отключать, если они начинают галлюцинировать, быть предвзятыми, путать данные.
"Создавая искусственный интеллект, мы должны действительно убедиться, что он выдает точную информацию, его поведение соответствует этическим нормам, и он хорошо управляется, чтобы нашим технологиям доверяли. Тогда его будут больше использовать, и таким образом будет происходить переход от способного создавать новые идеи генеративного ИИ к сверхинтеллекту, превышающему способности человека. Только один путь дойти до сверхинтеллекта - добиться доверия к нему", - пояснил Сейлз.
Программирование, кибербезопасность
Развитие ИИ может сокрушить мировую экономику, заявил эксперт
14:49
 
ТехнологииБизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала