Американский инвестор Роджерс ждет проблем на фондовом рынке

Американский инвестор Роджерс ждет проблем на фондовом рынке - 21.12.2025, ПРАЙМ

Американский инвестор Роджерс ждет проблем на фондовом рынке

21.12.2025

ВАШИНГТОН, 21 дек - ПРАЙМ. Американский инвестор Джим Роджерс заявил в интервью РИА Новости, что обеспокоен ситуацией на фондовом рынке и ожидает проблем в связи с активным ростом котировок в последнее время. "Фондовый рынок демонстрирует исторические максимумы, причем не только в США, но и во многих странах… Это вызывает у меня беспокойство, поскольку исторически, когда все счастливы, это обычно ведет к проблемам", - сообщил он агентству. Роджерс напомнил, что со времени финансового кризиса 2008 года не происходило ни одного серьезного экономического спада в США, что, по его словам, является самым долгим периодом в американской истории. "Никогда мы не заходили так далеко, так долго, без проблем. Поэтому я подозреваю, что когда придет следующая проблема, будет очень плохо", - добавил он. Крупные глобальные фондовые рынки, включая S&P 500 и Russell 2000, торгуются вблизи или на исторических максимумах в декабре 2025 года, благодаря ожидаемым снижениям ставок Федеральной резервной системой и восстановлению после падений в конце ноября.

