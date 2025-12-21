https://1prime.ru/20251221/ipoteka-865767593.html

В "Эксперт РА" рассказали, как привлечь рабочую силу в регионы

МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Рабочую силу в российские регионы могла бы привлечь специальная льготная программа по ипотеке для индустриальных центров, рассказала в интервью РИА Новости глава рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова. "Моя идея – новые ипотечные льготы для индустриальных центров. Сами регионы это не потянут, у них не хватит финансового ресурса. Минфин же при наличии дефицитного федерального бюджета вряд ли захочет рассматривать такие запросы. Поэтому необходимо, чтобы к программам, фактически поддерживающим приток и закрепление населения на тех или иных территориях, подключались местные работодатели", - отмечает она. Если у регионов будут собственные программы по ипотеке, это может стать, помимо всего прочего, серьезным стимулом для привлечения туда рабочей силы, обращает внимание Чекурова. "В этой истории вполне могут участвовать крупные производственные компании, которые отчасти могли бы субсидировать ипотеку или предоставлять прямые субсидии на выплаты жилищных кредитов своим сотрудникам. Это вполне рабочий инструмент", - резюмировала глава агентства.

