В "Эксперт РА" рассказали, как привлечь рабочую силу в регионы - 21.12.2025
В "Эксперт РА" рассказали, как привлечь рабочую силу в регионы
В "Эксперт РА" рассказали, как привлечь рабочую силу в регионы - 21.12.2025, ПРАЙМ
В "Эксперт РА" рассказали, как привлечь рабочую силу в регионы
Рабочую силу в российские регионы могла бы привлечь специальная льготная программа по ипотеке для индустриальных центров, рассказала в интервью РИА Новости... | 21.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Рабочую силу в российские регионы могла бы привлечь специальная льготная программа по ипотеке для индустриальных центров, рассказала в интервью РИА Новости глава рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова. "Моя идея – новые ипотечные льготы для индустриальных центров. Сами регионы это не потянут, у них не хватит финансового ресурса. Минфин же при наличии дефицитного федерального бюджета вряд ли захочет рассматривать такие запросы. Поэтому необходимо, чтобы к программам, фактически поддерживающим приток и закрепление населения на тех или иных территориях, подключались местные работодатели", - отмечает она. Если у регионов будут собственные программы по ипотеке, это может стать, помимо всего прочего, серьезным стимулом для привлечения туда рабочей силы, обращает внимание Чекурова. "В этой истории вполне могут участвовать крупные производственные компании, которые отчасти могли бы субсидировать ипотеку или предоставлять прямые субсидии на выплаты жилищных кредитов своим сотрудникам. Это вполне рабочий инструмент", - резюмировала глава агентства.
недвижимость, бизнес, минфин
Недвижимость, Бизнес, Минфин
11:14 21.12.2025
 
В "Эксперт РА" рассказали, как привлечь рабочую силу в регионы

Глава "Эксперт РА" Чекурова предложила ввести льготную ипотеку для индустриальных центров

Ипотека
Ипотека
Ипотека. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Рабочую силу в российские регионы могла бы привлечь специальная льготная программа по ипотеке для индустриальных центров, рассказала в интервью РИА Новости глава рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова.
"Моя идея – новые ипотечные льготы для индустриальных центров. Сами регионы это не потянут, у них не хватит финансового ресурса. Минфин же при наличии дефицитного федерального бюджета вряд ли захочет рассматривать такие запросы. Поэтому необходимо, чтобы к программам, фактически поддерживающим приток и закрепление населения на тех или иных территориях, подключались местные работодатели", - отмечает она.
Если у регионов будут собственные программы по ипотеке, это может стать, помимо всего прочего, серьезным стимулом для привлечения туда рабочей силы, обращает внимание Чекурова.
"В этой истории вполне могут участвовать крупные производственные компании, которые отчасти могли бы субсидировать ипотеку или предоставлять прямые субсидии на выплаты жилищных кредитов своим сотрудникам. Это вполне рабочий инструмент", - резюмировала глава агентства.
