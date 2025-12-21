https://1prime.ru/20251221/italiya-865771664.html

В Италии рассказали о поставках оружия Украине

21.12.2025

РИМ, 21 дек – ПРАЙМ. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что готовящийся к принятию декрет о продолжении помощи Украине будет в том числе содержать военные поставки, но преимущественно продукцию гражданского назначения. Ранее сообщалось, что партия "Лига", которая входит в правящую в Италии коалицию, выступает против продолжения военной помощи Киеву в 2026 году. Согласно правительственным источникам, которые приводили местные СМИ, противодействие "Лиги" принятию соответствующего декрета заставило Совет министров Италии перенести заседание для его рассмотрения на более поздний срок. Премьер Италии Джорджа Мелони заверила, что декрет будет принят до конца нынешнего года. "Мы сейчас увидим, каким будет текст, но в основном речь пойдет о помощи гражданскому населению. Затем можно еще будет отправить оружие, но это главная проблема", - заявил Таяни в интервью газете Stampa, говоря о помощи украинскому населению в период зимних холодов. По его словам, вооружения, "конечно", будут включены в будущий документ. В субботу газета Repubblica сообщила, что руководство "Лиги" настаивает на включение в текст будущего декрета формулировку об "оборонительном" характере поставляемых вооружений. Глава минобороны Гуидо Крозетто, в свою очередь, якобы не считает необходимым проводить различия между типами военных поставок и продолжает настаивать на их продлении. Согласно публикации Repubblica, Совет министров Италии рассмотрит декрет о продолжении помощи на последнем заседании 29 декабря. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

