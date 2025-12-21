https://1prime.ru/20251221/kabmin-865770768.html

Правительство направит средства на строительство детской больницы

2025-12-21T14:09+0300

общество

россия

рф

ульяновск

михаил мишустин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859704367_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_8b5849d346169be1d3d0c2df1e5738c4.jpg

МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ направит 300 миллионов рублей на завершение строительства инфекционного корпуса детской больницы в Ульяновске, сообщили в российском кабмине. "На завершение строительства инфекционного корпуса Ульяновской областной детской клинической больницы им. Ю.Ф.Горячева из резервного фонда кабмина будет направлено 300 миллионов рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении на сайте кабмина. Возводимый корпус рассчитан на 100 мест, а выделенное финансирование поможет повысить уровень строительной готовности объекта до 93% до конца 2025 года.

рф

ульяновск

