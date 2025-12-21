Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
21.12.2025 Правительство направит средства на строительство детской больницы
Правительство направит средства на строительство детской больницы
общество
россия
рф
ульяновск
михаил мишустин
МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ направит 300 миллионов рублей на завершение строительства инфекционного корпуса детской больницы в Ульяновске, сообщили в российском кабмине. "На завершение строительства инфекционного корпуса Ульяновской областной детской клинической больницы им. Ю.Ф.Горячева из резервного фонда кабмина будет направлено 300 миллионов рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении на сайте кабмина. Возводимый корпус рассчитан на 100 мест, а выделенное финансирование поможет повысить уровень строительной готовности объекта до 93% до конца 2025 года.
общество, россия, рф, ульяновск, михаил мишустин
Общество, РОССИЯ, РФ, Ульяновск, Михаил Мишустин
МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ направит 300 миллионов рублей на завершение строительства инфекционного корпуса детской больницы в Ульяновске, сообщили в российском кабмине.
"На завершение строительства инфекционного корпуса Ульяновской областной детской клинической больницы им. Ю.Ф.Горячева из резервного фонда кабмина будет направлено 300 миллионов рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении на сайте кабмина.
Возводимый корпус рассчитан на 100 мест, а выделенное финансирование поможет повысить уровень строительной готовности объекта до 93% до конца 2025 года.
Правительство направит 870 миллионов рублей на развитие ЖКХ в трех регионах
