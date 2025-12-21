https://1prime.ru/20251221/kabmin-865770768.html
Правительство направит средства на строительство детской больницы
Правительство направит средства на строительство детской больницы - 21.12.2025, ПРАЙМ
Правительство направит средства на строительство детской больницы
Правительство РФ направит 300 миллионов рублей на завершение строительства инфекционного корпуса детской больницы в Ульяновске, сообщили в российском кабмине. | 21.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-21T14:09+0300
2025-12-21T14:09+0300
2025-12-21T14:09+0300
общество
россия
рф
ульяновск
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859704367_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_8b5849d346169be1d3d0c2df1e5738c4.jpg
МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ направит 300 миллионов рублей на завершение строительства инфекционного корпуса детской больницы в Ульяновске, сообщили в российском кабмине. "На завершение строительства инфекционного корпуса Ульяновской областной детской клинической больницы им. Ю.Ф.Горячева из резервного фонда кабмина будет направлено 300 миллионов рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении на сайте кабмина. Возводимый корпус рассчитан на 100 мест, а выделенное финансирование поможет повысить уровень строительной готовности объекта до 93% до конца 2025 года.
https://1prime.ru/20251221/pravitelstvo-865767129.html
рф
ульяновск
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859704367_126:0:910:588_1920x0_80_0_0_023865fab565759c8181f6bc38cafa48.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, рф, ульяновск, михаил мишустин
Общество , РОССИЯ, РФ, Ульяновск, Михаил Мишустин
Правительство направит средства на строительство детской больницы
Правительство направит 300 млн руб на инфекционный корпус детской больницы в Ульяновске