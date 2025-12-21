https://1prime.ru/20251221/kalifornija-865762060.html

В Калифорнии более 130 тысяч потребителей остались без света

Более 130 тысяч потребителей остались без электричества в американском штате Калифорния

МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Более 130 тысяч потребителей остались без электричества в американском штате Калифорния, свидетельствуют данные мониторингового сервиса PowerOutage. По данным на 4.45 мск, без света в Калифорнии остаются более 130 тысяч потребителей, причем 125 тысяч из них - в городе Сан-Франциско. Согласно публикации управления пожарной охраной Сан-Франциско в соцсети X, на одной из подстанций коммунальной компании PG&E Corporation случилось возгорание, которое пытаются потушить.

