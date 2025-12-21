https://1prime.ru/20251221/kalifornija-865762060.html
В Калифорнии более 130 тысяч потребителей остались без света
МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Более 130 тысяч потребителей остались без электричества в американском штате Калифорния, свидетельствуют данные мониторингового сервиса PowerOutage.
По данным на 4.45 мск, без света в Калифорнии остаются более 130 тысяч потребителей, причем 125 тысяч из них - в городе Сан-Франциско.
Согласно публикации управления пожарной охраной Сан-Франциско в соцсети X, на одной из подстанций коммунальной компании PG&E Corporation случилось возгорание, которое пытаются потушить.
