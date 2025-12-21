Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Калифорнии более 130 тысяч потребителей остались без света - 21.12.2025
В Калифорнии более 130 тысяч потребителей остались без света
В Калифорнии более 130 тысяч потребителей остались без света - 21.12.2025, ПРАЙМ
В Калифорнии более 130 тысяч потребителей остались без света
Более 130 тысяч потребителей остались без электричества в американском штате Калифорния, свидетельствуют данные мониторингового сервиса PowerOutage. | 21.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-21T06:32+0300
2025-12-21T06:50+0300
энергетика
экономика
мировая экономика
сан-франциско
калифорния
МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Более 130 тысяч потребителей остались без электричества в американском штате Калифорния, свидетельствуют данные мониторингового сервиса PowerOutage. По данным на 4.45 мск, без света в Калифорнии остаются более 130 тысяч потребителей, причем 125 тысяч из них - в городе Сан-Франциско. Согласно публикации управления пожарной охраной Сан-Франциско в соцсети X, на одной из подстанций коммунальной компании PG&amp;E Corporation случилось возгорание, которое пытаются потушить. Мэр Сан-Франциско Дениэл Лури в публикации в соцсети X сообщил, что отключение электричества повлияло на работу общественного транспорта и светофоров. Он призвал жителей города оставаться дома, пока электричество не будет восстановлено.
мировая экономика, сан-франциско, калифорния
Энергетика, Экономика, Мировая экономика, Сан-Франциско, Калифорния
06:32 21.12.2025 (обновлено: 06:50 21.12.2025)
 
В Калифорнии более 130 тысяч потребителей остались без света

В Калифорнии более 130 тысяч потребителей остались без света из-за аварии

МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Более 130 тысяч потребителей остались без электричества в американском штате Калифорния, свидетельствуют данные мониторингового сервиса PowerOutage.
По данным на 4.45 мск, без света в Калифорнии остаются более 130 тысяч потребителей, причем 125 тысяч из них - в городе Сан-Франциско.
Согласно публикации управления пожарной охраной Сан-Франциско в соцсети X, на одной из подстанций коммунальной компании PG&E Corporation случилось возгорание, которое пытаются потушить.
Мэр Сан-Франциско Дениэл Лури в публикации в соцсети X сообщил, что отключение электричества повлияло на работу общественного транспорта и светофоров. Он призвал жителей города оставаться дома, пока электричество не будет восстановлено.
 
ЭнергетикаЭкономикаМировая экономикаСан-ФранцискоКалифорния
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
