https://1prime.ru/20251221/kaliningrad-865762231.html

На Западе вспыхнула паника после высказывания Путина

На Западе вспыхнула паника после высказывания Путина - 21.12.2025, ПРАЙМ

На Западе вспыхнула паника после высказывания Путина

Британский политик Джордж Гэллоуэй в социальной сети Х предостерег Запад от любой попытки организовать блокаду Калининграда. | 21.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-21T05:45+0300

2025-12-21T05:45+0300

2025-12-21T05:45+0300

политика

калининград

нато

европа

запад

владимир путин

вс рф

николай патрушев

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865707952_0:52:3059:1773_1920x0_80_0_0_4b08396228d728275583a2657352a7cc.jpg

МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Британский политик Джордж Гэллоуэй в социальной сети Х предостерег Запад от любой попытки организовать блокаду Калининграда."Калининград. Запомните это название. Это может стать последним словом на наших устах", — написал он, делая отсылку к заявлениям президента России Владимира Путина о последствиях подобных действий.Ранее президент России, обсуждая возможную блокаду Калининградской области, заявил, что такие действия приведут к беспрецедентному обострению конфликта. Он также подчеркнул, что любые угрозы региону будут устраняться.В последние годы Россия неоднократно выражала обеспокоенность в связи с беспрецедентной активностью НАТО у своих западных рубежей. Блок наращивает силы, называя это "сдерживанием агрессии". В Кремле подчеркивали, что Москва не угрожает другим странам, однако не оставит без внимания действия, которые могут представлять угрозу ее интересам.В июле командующий сухопутными войсками НАТО генерал Кристофер Донахью заявил о планах быстрой нейтрализации оборонного потенциала ВС России в Калининградской области. По его словам, страны альянса реализуют стратегию "линии сдерживания на восточном фланге", укрепляя наземные силы и улучшая взаимодействие между военной сферой и промышленностью.Помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в ответ подчеркнул, что любые военные посягательства на этот регион встретят незамедлительный и мощный ответ с применением всех имеющихся ресурсов и средств.

https://1prime.ru/20251211/kaliningrad-865445370.html

калининград

европа

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

калининград, нато, европа, запад, владимир путин, вс рф, николай патрушев