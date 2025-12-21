https://1prime.ru/20251221/kaliningrad-865762231.html
На Западе вспыхнула паника после высказывания Путина
На Западе вспыхнула паника после высказывания Путина - 21.12.2025, ПРАЙМ
На Западе вспыхнула паника после высказывания Путина
Британский политик Джордж Гэллоуэй в социальной сети Х предостерег Запад от любой попытки организовать блокаду Калининграда. | 21.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-21T05:45+0300
2025-12-21T05:45+0300
2025-12-21T05:45+0300
политика
калининград
нато
европа
запад
владимир путин
вс рф
николай патрушев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865707952_0:52:3059:1773_1920x0_80_0_0_4b08396228d728275583a2657352a7cc.jpg
МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Британский политик Джордж Гэллоуэй в социальной сети Х предостерег Запад от любой попытки организовать блокаду Калининграда."Калининград. Запомните это название. Это может стать последним словом на наших устах", — написал он, делая отсылку к заявлениям президента России Владимира Путина о последствиях подобных действий.Ранее президент России, обсуждая возможную блокаду Калининградской области, заявил, что такие действия приведут к беспрецедентному обострению конфликта. Он также подчеркнул, что любые угрозы региону будут устраняться.В последние годы Россия неоднократно выражала обеспокоенность в связи с беспрецедентной активностью НАТО у своих западных рубежей. Блок наращивает силы, называя это "сдерживанием агрессии". В Кремле подчеркивали, что Москва не угрожает другим странам, однако не оставит без внимания действия, которые могут представлять угрозу ее интересам.В июле командующий сухопутными войсками НАТО генерал Кристофер Донахью заявил о планах быстрой нейтрализации оборонного потенциала ВС России в Калининградской области. По его словам, страны альянса реализуют стратегию "линии сдерживания на восточном фланге", укрепляя наземные силы и улучшая взаимодействие между военной сферой и промышленностью.Помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в ответ подчеркнул, что любые военные посягательства на этот регион встретят незамедлительный и мощный ответ с применением всех имеющихся ресурсов и средств.
https://1prime.ru/20251211/kaliningrad-865445370.html
калининград
европа
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865707952_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_4105b42e5307fb6937a2afac43f521b1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калининград, нато, европа, запад, владимир путин, вс рф, николай патрушев
Политика, КАЛИНИНГРАД, НАТО, ЕВРОПА, ЗАПАД, Владимир Путин, ВС РФ, Николай Патрушев
На Западе вспыхнула паника после высказывания Путина
Галлоуэй: из-за попытки заблокировать Калининград Россия может уничтожить Европу
МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ.
Британский политик Джордж Гэллоуэй в социальной сети Х
предостерег Запад от любой попытки организовать блокаду Калининграда.
"Калининград. Запомните это название. Это может стать последним словом на наших устах", — написал он, делая отсылку к заявлениям президента России Владимира Путина о последствиях подобных действий.
Ранее президент России, обсуждая возможную блокаду Калининградской области, заявил, что такие действия приведут к беспрецедентному обострению конфликта. Он также подчеркнул, что любые угрозы региону будут устраняться.
В последние годы Россия неоднократно выражала обеспокоенность в связи с беспрецедентной активностью НАТО у своих западных рубежей. Блок наращивает силы, называя это "сдерживанием агрессии". В Кремле подчеркивали, что Москва не угрожает другим странам, однако не оставит без внимания действия, которые могут представлять угрозу ее интересам.
В июле командующий сухопутными войсками НАТО генерал Кристофер Донахью заявил о планах быстрой нейтрализации оборонного потенциала ВС России в Калининградской области. По его словам, страны альянса реализуют стратегию "линии сдерживания на восточном фланге", укрепляя наземные силы и улучшая взаимодействие между военной сферой и промышленностью.
Помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в ответ подчеркнул, что любые военные посягательства на этот регион встретят незамедлительный и мощный ответ с применением всех имеющихся ресурсов и средств.
В Польше сделали провокационное заявление о Калининграде