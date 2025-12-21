https://1prime.ru/20251221/kollaps-865782931.html

На Западе сообщили плохие новости о коллапсе на Украине

Итальянский журналист Томас Фази в соцсети X заявил, что действия западных политиков напрямую способствуют коллапсу Украины. | 21.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-21T23:11+0300

украина

запад

киев

василий небензя

дмитрий песков

оон

владимир путин

в мире

МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Итальянский журналист Томас Фази в соцсети X заявил, что действия западных политиков напрямую способствуют коллапсу Украины."Никто не внес больший вклад в крах Украины, чем те люди на Западе, которые в течение последних трех с половиной лет саботировали дипломатию и оказывали давление на Украину", — подчеркнул он.Фази отметил, что Киев был втянут в заведомо проигрышный конфликт "до последнего украинца", так как это соответствовало экономическим и геополитическим интересам западных стран.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.

2025

