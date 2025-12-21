Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе сообщили плохие новости о коллапсе на Украине - 21.12.2025
На Западе сообщили плохие новости о коллапсе на Украине
На Западе сообщили плохие новости о коллапсе на Украине - 21.12.2025, ПРАЙМ
На Западе сообщили плохие новости о коллапсе на Украине
Итальянский журналист Томас Фази в соцсети X заявил, что действия западных политиков напрямую способствуют коллапсу Украины. | 21.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-21T23:11+0300
2025-12-21T23:11+0300
украина
запад
киев
василий небензя
дмитрий песков
оон
владимир путин
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/24/842192464_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_f100453057c77d22449372aba788d21d.jpg
МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Итальянский журналист Томас Фази в соцсети X заявил, что действия западных политиков напрямую способствуют коллапсу Украины."Никто не внес больший вклад в крах Украины, чем те люди на Западе, которые в течение последних трех с половиной лет саботировали дипломатию и оказывали давление на Украину", — подчеркнул он.Фази отметил, что Киев был втянут в заведомо проигрышный конфликт "до последнего украинца", так как это соответствовало экономическим и геополитическим интересам западных стран.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
украина
запад
киев
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
украина, запад, киев, василий небензя, дмитрий песков, оон, владимир путин, в мире
УКРАИНА, ЗАПАД, Киев, Василий Небензя, Дмитрий Песков, ООН, Владимир Путин, В мире
23:11 21.12.2025
 
На Западе сообщили плохие новости о коллапсе на Украине

Фази: действия западных политиков способствуют краху Киева

© Фото : Unsplash/Artem KniazФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 21.12.2025
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Artem Kniaz
МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Итальянский журналист Томас Фази в соцсети X заявил, что действия западных политиков напрямую способствуют коллапсу Украины.
"Никто не внес больший вклад в крах Украины, чем те люди на Западе, которые в течение последних трех с половиной лет саботировали дипломатию и оказывали давление на Украину", — подчеркнул он.
Фази отметил, что Киев был втянут в заведомо проигрышный конфликт "до последнего украинца", так как это соответствовало экономическим и геополитическим интересам западных стран.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
УКРАИНАЗАПАДКиевВасилий НебензяДмитрий ПесковООНВладимир ПутинВ мире
 
 
