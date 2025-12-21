https://1prime.ru/20251221/kompanii-865764223.html

Эксперт оценила сроки возвращения западных компаний на рынок России

Эксперт оценила сроки возвращения западных компаний на рынок России - 21.12.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценила сроки возвращения западных компаний на рынок России

Российский рынок сейчас уже достаточно насыщенный и конкурентный, поэтому вернуться на него западным компаниям будет непросто: еще 3-5 лет, и их просто не будут | 21.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-21T08:17+0300

2025-12-21T08:17+0300

2025-12-21T08:17+0300

бизнес

рф

владимир путин

денис мантуров

https://cdnn.1prime.ru/img/83297/21/832972172_0:241:3191:2035_1920x0_80_0_0_59af1b3bb1b7a656d5321c2737b00e1a.jpg

МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Российский рынок сейчас уже достаточно насыщенный и конкурентный, поэтому вернуться на него западным компаниям будет непросто: еще 3-5 лет, и их просто не будут больше здесь ждать, рассказала в интервью РИА Новости глава рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова. "Если эти компании захотят вернуться, то их присутствие на рынке будет возможно. В целом еще 3-5 лет, и, думаю, их вообще здесь никто не будет ждать. Но тех позиций, которые у них были до 2022 года, уже не будет никогда. Именно в силу того, что рынок заполняется нашими производителями. И потом, с высокой долей вероятности продукция ушедших компаний будет стоить дороже, чем российская. То есть конкурентоспособность по ценам тоже будет вызывать вопросы", - прокомментировала она перспективы возвращения западного бизнеса на российский рынок.В любом случае их возвращение на рынок не будет простым, рассуждает Чекурова. "Когда они впервые заходили к нам 30-35 лет назад, здесь был "чистый лист". Такого больше не будет. Во-первых, потому что российский рынок уже достаточно насыщенный и конкурентный. Во-вторых, все будут происходить через фильтр. И государство, конечно, будет смотреть, кто как уходил. У тех, кто "хлопнул дверью", будут совершенно не те условия, чем у тех, кто сохранил здесь присутствие и готов развиваться дальше", - говорит она.Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Президент Владимир Путин поручил правительству актуализировать перечень ушедших компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", отмечал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

https://1prime.ru/20250917/rosprirodnadzor-862401596.html

https://1prime.ru/20250904/rossiya-861794167.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, рф, владимир путин, денис мантуров