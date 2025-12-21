https://1prime.ru/20251221/kompanii-865764223.html
Эксперт оценила сроки возвращения западных компаний на рынок России
Эксперт оценила сроки возвращения западных компаний на рынок России - 21.12.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценила сроки возвращения западных компаний на рынок России
Российский рынок сейчас уже достаточно насыщенный и конкурентный, поэтому вернуться на него западным компаниям будет непросто: еще 3-5 лет, и их просто не будут | 21.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-21T08:17+0300
2025-12-21T08:17+0300
2025-12-21T08:17+0300
бизнес
рф
владимир путин
денис мантуров
https://cdnn.1prime.ru/img/83297/21/832972172_0:241:3191:2035_1920x0_80_0_0_59af1b3bb1b7a656d5321c2737b00e1a.jpg
МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Российский рынок сейчас уже достаточно насыщенный и конкурентный, поэтому вернуться на него западным компаниям будет непросто: еще 3-5 лет, и их просто не будут больше здесь ждать, рассказала в интервью РИА Новости глава рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова. "Если эти компании захотят вернуться, то их присутствие на рынке будет возможно. В целом еще 3-5 лет, и, думаю, их вообще здесь никто не будет ждать. Но тех позиций, которые у них были до 2022 года, уже не будет никогда. Именно в силу того, что рынок заполняется нашими производителями. И потом, с высокой долей вероятности продукция ушедших компаний будет стоить дороже, чем российская. То есть конкурентоспособность по ценам тоже будет вызывать вопросы", - прокомментировала она перспективы возвращения западного бизнеса на российский рынок.В любом случае их возвращение на рынок не будет простым, рассуждает Чекурова. "Когда они впервые заходили к нам 30-35 лет назад, здесь был "чистый лист". Такого больше не будет. Во-первых, потому что российский рынок уже достаточно насыщенный и конкурентный. Во-вторых, все будут происходить через фильтр. И государство, конечно, будет смотреть, кто как уходил. У тех, кто "хлопнул дверью", будут совершенно не те условия, чем у тех, кто сохранил здесь присутствие и готов развиваться дальше", - говорит она.Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Президент Владимир Путин поручил правительству актуализировать перечень ушедших компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", отмечал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
https://1prime.ru/20250917/rosprirodnadzor-862401596.html
https://1prime.ru/20250904/rossiya-861794167.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83297/21/832972172_5:0:2736:2048_1920x0_80_0_0_bda9ed51afad0c56d133dd3e333619b2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, рф, владимир путин, денис мантуров
Бизнес, РФ, Владимир Путин, Денис Мантуров
Эксперт оценила сроки возвращения западных компаний на рынок России
Эксперт РА Чекурова: вернуться на российский рынок западным компаниям будет непросто