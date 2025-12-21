https://1prime.ru/20251221/kot-865781608.html

СМИ: россиянин обанкротился из-за кота

СМИ: россиянин обанкротился из-за кота - 21.12.2025, ПРАЙМ

СМИ: россиянин обанкротился из-за кота

Житель Москвы потратил на лечение своего кота 300 тысяч рублей и после этого решил начать процесс банкротства, сообщил Telegram-канал Mash. | 21.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-21T22:44+0300

2025-12-21T22:44+0300

2025-12-21T22:44+0300

бизнес

общество

москва

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/04/845864343_0:189:2971:1860_1920x0_80_0_0_4d6066a3109c5df24e86c68db12cd4c6.jpg

МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Житель Москвы потратил на лечение своего кота 300 тысяч рублей и после этого решил начать процесс банкротства, сообщил Telegram-канал Mash. "Москвич решил объявить себя банкротом из-за лечения 19-летнего кота. Потратил 300 тысяч рублей, но питомец умер", — говорится в публикации. Как уточняется, в октябре 2023 года у животного обнаружили мочекаменную болезнь. Ветеринарные врачи провели несколько операций и назначили дорогостоящую терапию. Хозяину пришлось взять кредит. Спасти кота не удалось, а владельцу остались непогашенные долги. Из-за пени сумма возросла до 1,2 миллиона рублей, что вынудило его подать на банкротство.

https://1prime.ru/20250220/kompanii-855108417.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , москва