https://1prime.ru/20251221/kot-865781608.html
СМИ: россиянин обанкротился из-за кота
СМИ: россиянин обанкротился из-за кота - 21.12.2025, ПРАЙМ
СМИ: россиянин обанкротился из-за кота
Житель Москвы потратил на лечение своего кота 300 тысяч рублей и после этого решил начать процесс банкротства, сообщил Telegram-канал Mash. | 21.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-21T22:44+0300
2025-12-21T22:44+0300
2025-12-21T22:44+0300
бизнес
общество
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/04/845864343_0:189:2971:1860_1920x0_80_0_0_4d6066a3109c5df24e86c68db12cd4c6.jpg
МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Житель Москвы потратил на лечение своего кота 300 тысяч рублей и после этого решил начать процесс банкротства, сообщил Telegram-канал Mash. "Москвич решил объявить себя банкротом из-за лечения 19-летнего кота. Потратил 300 тысяч рублей, но питомец умер", — говорится в публикации. Как уточняется, в октябре 2023 года у животного обнаружили мочекаменную болезнь. Ветеринарные врачи провели несколько операций и назначили дорогостоящую терапию. Хозяину пришлось взять кредит. Спасти кота не удалось, а владельцу остались непогашенные долги. Из-за пени сумма возросла до 1,2 миллиона рублей, что вынудило его подать на банкротство.
https://1prime.ru/20250220/kompanii-855108417.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/04/845864343_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_a2c7ad4459ac430b63d92a6dd6bc70e0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, общество , москва
Бизнес, Общество , МОСКВА
СМИ: россиянин обанкротился из-за кота
Mash: москвич потратил 300 тысяч рублей на лечение кота и обанкротился
МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ.
Житель Москвы потратил на лечение своего кота 300 тысяч рублей и после этого решил начать процесс банкротства, сообщил
Telegram-канал Mash.
"Москвич решил объявить себя банкротом из-за лечения 19-летнего кота. Потратил 300 тысяч рублей, но питомец умер", — говорится в публикации.
Как уточняется, в октябре 2023 года у животного обнаружили мочекаменную болезнь. Ветеринарные врачи провели несколько операций и назначили дорогостоящую терапию. Хозяину пришлось взять кредит.
Спасти кота не удалось, а владельцу остались непогашенные долги. Из-за пени сумма возросла до 1,2 миллиона рублей, что вынудило его подать на банкротство.
Российские суды за год обанкротили 72 иностранные компании