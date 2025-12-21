Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
22:44 21.12.2025
 
СМИ: россиянин обанкротился из-за кота

Mash: москвич потратил 300 тысяч рублей на лечение кота и обанкротился

МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Житель Москвы потратил на лечение своего кота 300 тысяч рублей и после этого решил начать процесс банкротства, сообщил Telegram-канал Mash.
"Москвич решил объявить себя банкротом из-за лечения 19-летнего кота. Потратил 300 тысяч рублей, но питомец умер", — говорится в публикации.
Как уточняется, в октябре 2023 года у животного обнаружили мочекаменную болезнь. Ветеринарные врачи провели несколько операций и назначили дорогостоящую терапию. Хозяину пришлось взять кредит.
Спасти кота не удалось, а владельцу остались непогашенные долги. Из-за пени сумма возросла до 1,2 миллиона рублей, что вынудило его подать на банкротство.
