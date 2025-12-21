https://1prime.ru/20251221/krakh-865783707.html

"Глубоко унизительно". На Западе набросились фон дер Ляйен из-за России

"Глубоко унизительно". На Западе набросились фон дер Ляйен из-за России

Крах плана по конфискации российских активов стал глубоко унизительным для Еврокомиссии и ее главы Урсулы фон дер Ляйен, пишет The European Conservative.

МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Крах плана по конфискации российских активов стал глубоко унизительным для Еврокомиссии и ее главы Урсулы фон дер Ляйен, пишет The European Conservative."Фиаско последнего заседания Совета стало кульминацией давней и устойчивой тенденции: Комиссия систематически подменяет юридические полномочия моралистским пафосом и эмоциональными манипуляциями, а реальную власть — политическим театром, насыщенным лозунгами", — отмечается в публикации.Издание подчеркивает, что стиль руководства фон дер Ляйен, который автор характеризует как высокомерный, показной, нетерпимый к несогласию и неуклюжий, плохо сочетается с политикой ЕС, который, несмотря на раздражение Брюсселя, по-прежнему действует в рамках договоров, принципа единогласия и национальных бюджетов.По данным TEC, наиболее показательным моментом саммита стал вопрос, адресованный главе Еврокомиссии."Фон дер Ляйен напрямую спросили, стал ли крах плана по выдаче репарационного кредита политическим поражением, сломленная фон дер Ляйен пробормотала обескураженное "это хорошо" и ушла", — резюмировал автор.В пятницу глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет российских активов, заморозку которых в Москве уже неоднократно называли грабежом.Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС осознали, что конфискация российских средств несет финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять.

