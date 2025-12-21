Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Обернется бумерангом". В Германии предупредили ЕС из-за России - 21.12.2025
"Обернется бумерангом". В Германии предупредили ЕС из-за России
"Обернется бумерангом". В Германии предупредили ЕС из-за России - 21.12.2025, ПРАЙМ
"Обернется бумерангом". В Германии предупредили ЕС из-за России
Сложный финансовый маневр ЕС с предоставлением кредита Киеву на основе бюджета союза может обернуться бумерангом, пишет Welt. | 21.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-21T23:15+0300
2025-12-21T23:15+0300
МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Сложный финансовый маневр ЕС с предоставлением кредита Киеву на основе бюджета союза может обернуться бумерангом, пишет Welt."[Президент России Владимир — Прим. ред.] Путин, который и без того находится в более выгодном положении для переговоров с Украиной о прекращении огня и мирном урегулировании благодаря военным успехам, способности к затяжному противостоянию и огромному резерву новых солдат &lt;…&gt;, может выдвинуть неприкосновенность или немедленное размораживание российских активов, хранящихся в Европе, в качестве предварительного условия для любых переговоров", — говорится в публикации.Автор материала добавляет, что схема, по которой долг Украины якобы должна будет выплатить Россия, не сработает, и финансовое бремя ляжет на плечи европейских налогоплательщиков.Отмечается также, что решение блока по финансированию Киева может столкнуться с сопротивлением со стороны президента США Дональда Трампа.В пятницу глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет российских активов, заморозку которых в Москве уже неоднократно называли грабежом.Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС осознали, что конфискация российских средств несет финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять.
23:15 21.12.2025
 
"Обернется бумерангом". В Германии предупредили ЕС из-за России

Welt: кредит ЕС Украине не впечатлил Москву

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 21.12.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Сложный финансовый маневр ЕС с предоставлением кредита Киеву на основе бюджета союза может обернуться бумерангом, пишет Welt.
"[Президент России Владимир — Прим. ред.] Путин, который и без того находится в более выгодном положении для переговоров с Украиной о прекращении огня и мирном урегулировании благодаря военным успехам, способности к затяжному противостоянию и огромному резерву новых солдат <…>, может выдвинуть неприкосновенность или немедленное размораживание российских активов, хранящихся в Европе, в качестве предварительного условия для любых переговоров", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 21.12.2025
В Финляндии обрушились на Зеленского после заявления о переговорах в Майами
Вчера, 23:13
Автор материала добавляет, что схема, по которой долг Украины якобы должна будет выплатить Россия, не сработает, и финансовое бремя ляжет на плечи европейских налогоплательщиков.
Отмечается также, что решение блока по финансированию Киева может столкнуться с сопротивлением со стороны президента США Дональда Трампа.
В пятницу глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет российских активов, заморозку которых в Москве уже неоднократно называли грабежом.
Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС осознали, что конфискация российских средств несет финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 21.12.2025
Депутат Рады забил тревогу из-за решения ЕС по Украине
Вчера, 23:10
 
