Сложный финансовый маневр ЕС с предоставлением кредита Киеву на основе бюджета союза может обернуться бумерангом, пишет Welt. | 21.12.2025, ПРАЙМ

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/03/864179061_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_d09e56f7b3d4fb2c9bce170f1cfb354f.jpg

МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Сложный финансовый маневр ЕС с предоставлением кредита Киеву на основе бюджета союза может обернуться бумерангом, пишет Welt."[Президент России Владимир — Прим. ред.] Путин, который и без того находится в более выгодном положении для переговоров с Украиной о прекращении огня и мирном урегулировании благодаря военным успехам, способности к затяжному противостоянию и огромному резерву новых солдат <…>, может выдвинуть неприкосновенность или немедленное размораживание российских активов, хранящихся в Европе, в качестве предварительного условия для любых переговоров", — говорится в публикации.Автор материала добавляет, что схема, по которой долг Украины якобы должна будет выплатить Россия, не сработает, и финансовое бремя ляжет на плечи европейских налогоплательщиков.Отмечается также, что решение блока по финансированию Киева может столкнуться с сопротивлением со стороны президента США Дональда Трампа.В пятницу глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет российских активов, заморозку которых в Москве уже неоднократно называли грабежом.Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС осознали, что конфискация российских средств несет финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять.

2025

украина, киев, германия, дональд трамп, евросовет, ес, в мире