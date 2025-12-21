Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лукаш: российская делегация говорила о замороженных активах на встрече G20 - 21.12.2025
Лукаш: российская делегация говорила о замороженных активах на встрече G20
Делегация РФ на встрече шерп G20 говорила о замороженных активах, хотя вопрос пока не фигурировал в повестке, сообщила в интервью РИА Новости шерпа России в G20 | 21.12.2025
ВАШИНГТОН, 21 дек - ПРАЙМ. Делегация РФ на встрече шерп G20 говорила о замороженных активах, хотя вопрос пока не фигурировал в повестке, сообщила в интервью РИА Новости шерпа России в G20 Светлана Лукаш. "Пока этот вопрос не фигурирует в повестке сам по себе, но для нас он очень значим. Мы обращали внимание коллег", - сообщила Лукаш. РФ не раз называла заморозку ее активов на Западе воровством. В Вашингтоне 15-16 декабря состоялась первая встреча представителей стран "Группы двадцати" в рамках стартовавшего американского председательства. Саммит лидеров G20 США планируют провести в декабре 2026 года в Майами.
09:30 21.12.2025
 
ВАШИНГТОН, 21 дек - ПРАЙМ. Делегация РФ на встрече шерп G20 говорила о замороженных активах, хотя вопрос пока не фигурировал в повестке, сообщила в интервью РИА Новости шерпа России в G20 Светлана Лукаш.
"Пока этот вопрос не фигурирует в повестке сам по себе, но для нас он очень значим. Мы обращали внимание коллег", - сообщила Лукаш.
РФ не раз называла заморозку ее активов на Западе воровством.
В Вашингтоне 15-16 декабря состоялась первая встреча представителей стран "Группы двадцати" в рамках стартовавшего американского председательства. Саммит лидеров G20 США планируют провести в декабре 2026 года в Майами.
