Лукаш: российская делегация высоко оценивает итоги встречи G20 в Вашингтоне
Лукаш: российская делегация высоко оценивает итоги встречи G20 в Вашингтоне - 21.12.2025, ПРАЙМ
Лукаш: российская делегация высоко оценивает итоги встречи G20 в Вашингтоне
Делегация РФ высоко оценивает результат встречи G20 в Вашингтоне, сообщила в интервью РИА Новости шерпа России в "двадцатке" Светлана Лукаш. | 21.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-21T13:53+0300
2025-12-21T13:53+0300
2025-12-21T13:53+0300
россия
мировая экономика
вашингтон
рф
сша
ВАШИНГТОН, 21 дек - ПРАЙМ. Делегация РФ высоко оценивает результат встречи G20 в Вашингтоне, сообщила в интервью РИА Новости шерпа России в "двадцатке" Светлана Лукаш. "Мы высоко оцениваем результаты первой встречи шерп в Вашингтоне", - сообщила Лукаш. В Вашингтоне 15-16 декабря состоялась первая встреча представителей стран "Группы двадцати" в рамках стартовавшего американского председательства. Итоговый саммит лидеров G20 США планируют провести в декабре 2026 года в Майами.
вашингтон
рф
сша
Лукаш: российская делегация высоко оценивает итоги встречи G20 в Вашингтоне
