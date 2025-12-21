Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лукаш: российская делегация высоко оценивает итоги встречи G20 в Вашингтоне - 21.12.2025
Лукаш: российская делегация высоко оценивает итоги встречи G20 в Вашингтоне
Лукаш: российская делегация высоко оценивает итоги встречи G20 в Вашингтоне - 21.12.2025, ПРАЙМ
Лукаш: российская делегация высоко оценивает итоги встречи G20 в Вашингтоне
Делегация РФ высоко оценивает результат встречи G20 в Вашингтоне, сообщила в интервью РИА Новости шерпа России в "двадцатке" Светлана Лукаш. | 21.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-21T13:53+0300
2025-12-21T13:53+0300
ВАШИНГТОН, 21 дек - ПРАЙМ. Делегация РФ высоко оценивает результат встречи G20 в Вашингтоне, сообщила в интервью РИА Новости шерпа России в "двадцатке" Светлана Лукаш. "Мы высоко оцениваем результаты первой встречи шерп в Вашингтоне", - сообщила Лукаш. В Вашингтоне 15-16 декабря состоялась первая встреча представителей стран "Группы двадцати" в рамках стартовавшего американского председательства. Итоговый саммит лидеров G20 США планируют провести в декабре 2026 года в Майами.
13:53 21.12.2025
 
Лукаш: российская делегация высоко оценивает итоги встречи G20 в Вашингтоне

Шерпа Лукаш: делегация РФ высоко оценивает результаты встречи G20 в Вашингтоне

© Фото : Официальный сайт председательства Российской Федерации в "Группе двадцати"Российский шерпа в G20 Светлана Лукаш
Российский шерпа в G20 Светлана Лукаш - ПРАЙМ, 1920, 21.12.2025
Российский шерпа в G20 Светлана Лукаш. Архивное фото
© Фото : Официальный сайт председательства Российской Федерации в "Группе двадцати"
ВАШИНГТОН, 21 дек - ПРАЙМ. Делегация РФ высоко оценивает результат встречи G20 в Вашингтоне, сообщила в интервью РИА Новости шерпа России в "двадцатке" Светлана Лукаш.
"Мы высоко оцениваем результаты первой встречи шерп в Вашингтоне", - сообщила Лукаш.
В Вашингтоне 15-16 декабря состоялась первая встреча представителей стран "Группы двадцати" в рамках стартовавшего американского председательства. Итоговый саммит лидеров G20 США планируют провести в декабре 2026 года в Майами.
Представитель президента РФ в G20 Светлана Лукаш - ПРАЙМ, 1920, 21.12.2025
Лукаш: российская делегация говорила о замороженных активах на встрече G20
