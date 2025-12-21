https://1prime.ru/20251221/lukash-865770627.html

Лукаш: российская делегация высоко оценивает итоги встречи G20 в Вашингтоне

Лукаш: российская делегация высоко оценивает итоги встречи G20 в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 21 дек - ПРАЙМ. Делегация РФ высоко оценивает результат встречи G20 в Вашингтоне, сообщила в интервью РИА Новости шерпа России в "двадцатке" Светлана Лукаш. "Мы высоко оцениваем результаты первой встречи шерп в Вашингтоне", - сообщила Лукаш. В Вашингтоне 15-16 декабря состоялась первая встреча представителей стран "Группы двадцати" в рамках стартовавшего американского председательства. Итоговый саммит лидеров G20 США планируют провести в декабре 2026 года в Майами.

