Лукашенко встретится с Путиным во время визита в Россию - 21.12.2025
Лукашенко встретится с Путиным во время визита в Россию
2025-12-21T09:35+0300
2025-12-21T09:35+0300
россия
мировая экономика
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
МИНСК, 21 дек - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 21-22 декабря совершит визит в Россию, запланирована встреча с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого". "Президент Беларуси 21-22 декабря совершит рабочий визит в Российскую Федерацию для участия в саммитах Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств. Мероприятия состоится в городе Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении. "Запланирована встреча президента Беларуси с президентом России Владимиром Путиным", - сообщает канал.
белоруссия
россия, мировая экономика, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко
РОССИЯ, Мировая экономика, БЕЛОРУССИЯ, Владимир Путин, Александр Лукашенко
09:35 21.12.2025
 
Лукашенко встретится с Путиным во время визита в Россию

Президент Белоруссии Лукашенко 21-22 декабря совершит визит в Россию

© РИА Новости . Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
МИНСК, 21 дек - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 21-22 декабря совершит визит в Россию, запланирована встреча с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого".
"Президент Беларуси 21-22 декабря совершит рабочий визит в Российскую Федерацию для участия в саммитах Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств. Мероприятия состоится в городе Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.
"Запланирована встреча президента Беларуси с президентом России Владимиром Путиным", - сообщает канал.
Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал о переговорах с США
18 декабря, 18:12
 
РОССИЯМировая экономикаБЕЛОРУССИЯВладимир ПутинАлександр Лукашенко
 
 
