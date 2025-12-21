https://1prime.ru/20251221/lukashenko-865766120.html
Лукашенко встретится с Путиным во время визита в Россию
Лукашенко встретится с Путиным во время визита в Россию - 21.12.2025, ПРАЙМ
Лукашенко встретится с Путиным во время визита в Россию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 21-22 декабря совершит визит в Россию, запланирована встреча с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает близкий...
МИНСК, 21 дек - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 21-22 декабря совершит визит в Россию, запланирована встреча с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого". "Президент Беларуси 21-22 декабря совершит рабочий визит в Российскую Федерацию для участия в саммитах Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств. Мероприятия состоится в городе Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении. "Запланирована встреча президента Беларуси с президентом России Владимиром Путиным", - сообщает канал.
