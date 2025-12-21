Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Луна рассказала, кто получает выгоду от продолжения конфликта на Украине - 21.12.2025
Луна рассказала, кто получает выгоду от продолжения конфликта на Украине
ВАШИНГТОН, 21 дек - ПРАЙМ. Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна заявила, что среди ее коллег в законодательной власти США есть те, кто получает материальную выгоду от продолжения украинского конфликта. "В палате представителей и сенате есть законодатели, которые открыто выступают против того, что делает президент (США Дональд - ред.) Трамп, против того, что делает Стив Уиткофф, против того, что делает Джаред Кушнер, потому что у них есть личный интерес и они получают выгоду от продолжения конфликта на Украине", - сказала Луна в ходе своего выступления на мероприятии консервативной организации Turning Point USA. Конгрессвумен заявила, что лично она ни разу не голосовала за финансовую поддержку Украины. "Но разве можно ожидать, что действующий член палаты представителей или сената проголосует за мир, когда у него есть личный интерес (в конфликте - ред.), когда он поддерживается и принадлежит военно-промышленному комплексу?", - сказала Луна. Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно. Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
04:05 21.12.2025 (обновлено: 04:31 21.12.2025)
 
Луна рассказала, кто получает выгоду от продолжения конфликта на Украине

Конгрессвумен Луна: законодатели в США получают выгоду от продолжения конфликта на Украине

ВАШИНГТОН, 21 дек - ПРАЙМ. Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна заявила, что среди ее коллег в законодательной власти США есть те, кто получает материальную выгоду от продолжения украинского конфликта.
"В палате представителей и сенате есть законодатели, которые открыто выступают против того, что делает президент (США Дональд - ред.) Трамп, против того, что делает Стив Уиткофф, против того, что делает Джаред Кушнер, потому что у них есть личный интерес и они получают выгоду от продолжения конфликта на Украине", - сказала Луна в ходе своего выступления на мероприятии консервативной организации Turning Point USA.
Конгрессвумен заявила, что лично она ни разу не голосовала за финансовую поддержку Украины.
"Но разве можно ожидать, что действующий член палаты представителей или сената проголосует за мир, когда у него есть личный интерес (в конфликте - ред.), когда он поддерживается и принадлежит военно-промышленному комплексу?", - сказала Луна.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
 
