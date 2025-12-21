Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Макрон объявил о начале строительства нового авианосца - 21.12.2025
Макрон объявил о начале строительства нового авианосца
Макрон объявил о начале строительства нового авианосца - 21.12.2025, ПРАЙМ
Макрон объявил о начале строительства нового авианосца
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в воскресенье, что принял решение начать реализацию проекта по строительству нового авианосца для ВМС страны. | 21.12.2025, ПРАЙМ
ПАРИЖ, 21 дек - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в воскресенье, что принял решение начать реализацию проекта по строительству нового авианосца для ВМС страны. "Во время (роста конфликтов на международной арене – ред.),.. чтобы нас боялись, мы должны быть сильными, особенно – на море. И именно поэтому … я принял решение о том, чтобы дать Франции новый авианосец. Решение о начале реализации этого очень большого проекта было принято на этой неделе", – сказал Макрон, выступая перед французскими военными в Абу-Даби, куда он отправился для того, чтобы встретить с ними Рождество. Трансляцию выступления французского лидера вел телеканал BFMTV. В ноябре агентство Франс Пресс сообщало, что Франция должна принять решение о строительстве авианосца нового поколения до конца года, чтобы новый корабль был введен в эксплуатацию в 2038 году. Новый корабль, который придет на смену нынешнему атомному французскому авианосцу "Шарль де Голль", будет оснащен атомной энергетической установкой и будет значительно больше судна-предшественника. Водоизмещение нового судна составит 80 тысяч тонн, а длина - 310 метров, в отличие от "Шарля де Голля", чье водоизмещение составляет 42 тысячи тонн, а длина - 261 метр. Экипаж нового авианосца будет насчитывать две тысячи человек, а на борту он сможет нести 30 боевых самолетов. Единственный в настоящий момент авианосец ВМС Франции "Шарль де Голль" был введен в эксплуатацию в 2001 году. За это время корабль более 30 раз обошел вокруг света и участвовал в многочисленных боевых походах.
бизнес, франция, эммануэль макрон
Политика, Бизнес, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон
17:58 21.12.2025
 
Макрон объявил о начале строительства нового авианосца

Макрон объявил о начале строительства нового авианосца для ВМС Франции

Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
ПАРИЖ, 21 дек - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в воскресенье, что принял решение начать реализацию проекта по строительству нового авианосца для ВМС страны.
"Во время (роста конфликтов на международной арене – ред.),.. чтобы нас боялись, мы должны быть сильными, особенно – на море. И именно поэтому … я принял решение о том, чтобы дать Франции новый авианосец. Решение о начале реализации этого очень большого проекта было принято на этой неделе", – сказал Макрон, выступая перед французскими военными в Абу-Даби, куда он отправился для того, чтобы встретить с ними Рождество. Трансляцию выступления французского лидера вел телеканал BFMTV.
В ноябре агентство Франс Пресс сообщало, что Франция должна принять решение о строительстве авианосца нового поколения до конца года, чтобы новый корабль был введен в эксплуатацию в 2038 году. Новый корабль, который придет на смену нынешнему атомному французскому авианосцу "Шарль де Голль", будет оснащен атомной энергетической установкой и будет значительно больше судна-предшественника. Водоизмещение нового судна составит 80 тысяч тонн, а длина - 310 метров, в отличие от "Шарля де Голля", чье водоизмещение составляет 42 тысячи тонн, а длина - 261 метр. Экипаж нового авианосца будет насчитывать две тысячи человек, а на борту он сможет нести 30 боевых самолетов.
Единственный в настоящий момент авианосец ВМС Франции "Шарль де Голль" был введен в эксплуатацию в 2001 году. За это время корабль более 30 раз обошел вокруг света и участвовал в многочисленных боевых походах.
Макрон назвал главный рычаг давления на Россию
Макрон назвал главный рычаг давления на Россию
19 декабря, 08:27
 
