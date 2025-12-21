Макрон объявил о начале строительства нового авианосца
Эмманюэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 21 дек - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в воскресенье, что принял решение начать реализацию проекта по строительству нового авианосца для ВМС страны.
"Во время (роста конфликтов на международной арене – ред.),.. чтобы нас боялись, мы должны быть сильными, особенно – на море. И именно поэтому … я принял решение о том, чтобы дать Франции новый авианосец. Решение о начале реализации этого очень большого проекта было принято на этой неделе", – сказал Макрон, выступая перед французскими военными в Абу-Даби, куда он отправился для того, чтобы встретить с ними Рождество. Трансляцию выступления французского лидера вел телеканал BFMTV.
В ноябре агентство Франс Пресс сообщало, что Франция должна принять решение о строительстве авианосца нового поколения до конца года, чтобы новый корабль был введен в эксплуатацию в 2038 году. Новый корабль, который придет на смену нынешнему атомному французскому авианосцу "Шарль де Голль", будет оснащен атомной энергетической установкой и будет значительно больше судна-предшественника. Водоизмещение нового судна составит 80 тысяч тонн, а длина - 310 метров, в отличие от "Шарля де Голля", чье водоизмещение составляет 42 тысячи тонн, а длина - 261 метр. Экипаж нового авианосца будет насчитывать две тысячи человек, а на борту он сможет нести 30 боевых самолетов.
Единственный в настоящий момент авианосец ВМС Франции "Шарль де Голль" был введен в эксплуатацию в 2001 году. За это время корабль более 30 раз обошел вокруг света и участвовал в многочисленных боевых походах.