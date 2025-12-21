Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Макрон шокировал Запад заявлением о России
2025-12-21T22:49+0300
2025-12-21T22:49+0300
МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Обозреватель британского издания The Spectator Марк Галеотти поддержал утверждения главы Франции Эммануэля Макрона о значимости восстановления диалога с Россией. "В Европе незаметно набирает обороты мнение, что игнорирование (президента России Владимира. — Прим. ред.) Путина &lt;…&gt; просто не работает", — сообщается в публикации. Галеотти подчеркнул, что для обновления взаимодействий с Москвой необходимо предлагать нечто более конкретное, чем "политически бессмысленные мантры, к которым постоянно сводится риторика Европы". На пресс-конференции 19 декабря Владимир Путин, комментируя перспективы отношений России с европейскими государствами, отметил, что западные лидеры продолжают нагнетать обстановку, упоминая подготовку к конфликту. Президент России также акцентировал внимание на том, что решение вопроса об урегулировании ситуации на Украине зависит от оппонентов России, в частности от киевского режима и его покровителей.
22:49 21.12.2025
 
© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Обозреватель британского издания The Spectator Марк Галеотти поддержал утверждения главы Франции Эммануэля Макрона о значимости восстановления диалога с Россией.
Европе незаметно набирает обороты мнение, что игнорирование (президента России Владимира. — Прим. ред.) Путина <…> просто не работает", — сообщается в публикации.
Галеотти подчеркнул, что для обновления взаимодействий с Москвой необходимо предлагать нечто более конкретное, чем "политически бессмысленные мантры, к которым постоянно сводится риторика Европы".
На пресс-конференции 19 декабря Владимир Путин, комментируя перспективы отношений России с европейскими государствами, отметил, что западные лидеры продолжают нагнетать обстановку, упоминая подготовку к конфликту.
Президент России также акцентировал внимание на том, что решение вопроса об урегулировании ситуации на Украине зависит от оппонентов России, в частности от киевского режима и его покровителей.
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2025
"Уничтожить его". На Западе унизили Макрона после слов Путина
19 декабря, 22:32
 
