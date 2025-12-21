https://1prime.ru/20251221/makron-865781859.html
Макрон шокировал Запад заявлением о России
Макрон шокировал Запад заявлением о России
Обозреватель британского издания The Spectator Марк Галеотти поддержал утверждения главы Франции Эммануэля Макрона о значимости восстановления диалога с... | 21.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Обозреватель британского издания The Spectator Марк Галеотти поддержал утверждения главы Франции Эммануэля Макрона о значимости восстановления диалога с Россией. "В Европе незаметно набирает обороты мнение, что игнорирование (президента России Владимира. — Прим. ред.) Путина <…> просто не работает", — сообщается в публикации. Галеотти подчеркнул, что для обновления взаимодействий с Москвой необходимо предлагать нечто более конкретное, чем "политически бессмысленные мантры, к которым постоянно сводится риторика Европы". На пресс-конференции 19 декабря Владимир Путин, комментируя перспективы отношений России с европейскими государствами, отметил, что западные лидеры продолжают нагнетать обстановку, упоминая подготовку к конфликту. Президент России также акцентировал внимание на том, что решение вопроса об урегулировании ситуации на Украине зависит от оппонентов России, в частности от киевского режима и его покровителей.
