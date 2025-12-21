Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Посол Малайзии рассказал о планах продвижения страны в России - 21.12.2025, ПРАЙМ
Посол Малайзии рассказал о планах продвижения страны в России
2025-12-21T07:15+0300
2025-12-21T07:35+0300
бизнес
туризм
россия
малайзия
рф
МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Малайзия намерена проводить свои мероприятия в России в 2026 году и активно участвовать в местных для продвижения себя как туристического направления, рассказал РИА Новости посол страны в РФ Чеонг Лун-Лай. "Конечно, будет организовано больше мероприятий. Это все в рамках кампании Visit Malaysia. В первую очередь, мы особенно активно поучаствуем в выставке MITT, а также планируем принять участие в фестивале "Путешествуй!", - сказал он. Дипломат отметил, что у малайзийской стороны есть планы на выездные мероприятия (роуд-шоу) в России для продвижения Малайзии на туристическом рынке. Этот замысел пока в работе, добавил он.
бизнес, туризм, россия, малайзия, рф
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, МАЛАЙЗИЯ, РФ
07:15 21.12.2025 (обновлено: 07:35 21.12.2025)
 
Посол Малайзии рассказал о планах продвижения страны в России

МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Малайзия намерена проводить свои мероприятия в России в 2026 году и активно участвовать в местных для продвижения себя как туристического направления, рассказал РИА Новости посол страны в РФ Чеонг Лун-Лай.
"Конечно, будет организовано больше мероприятий. Это все в рамках кампании Visit Malaysia. В первую очередь, мы особенно активно поучаствуем в выставке MITT, а также планируем принять участие в фестивале "Путешествуй!", - сказал он.
Дипломат отметил, что у малайзийской стороны есть планы на выездные мероприятия (роуд-шоу) в России для продвижения Малайзии на туристическом рынке.
Этот замысел пока в работе, добавил он.
 
