Посол Малайзии рассказал о планах продвижения страны в России

2025-12-21T07:15+0300

МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Малайзия намерена проводить свои мероприятия в России в 2026 году и активно участвовать в местных для продвижения себя как туристического направления, рассказал РИА Новости посол страны в РФ Чеонг Лун-Лай. "Конечно, будет организовано больше мероприятий. Это все в рамках кампании Visit Malaysia. В первую очередь, мы особенно активно поучаствуем в выставке MITT, а также планируем принять участие в фестивале "Путешествуй!", - сказал он. Дипломат отметил, что у малайзийской стороны есть планы на выездные мероприятия (роуд-шоу) в России для продвижения Малайзии на туристическом рынке. Этот замысел пока в работе, добавил он.

