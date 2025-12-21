https://1prime.ru/20251221/malajzija-865763155.html
Посол Малайзии рассказал о планах продвижения страны в России
Посол Малайзии рассказал о планах продвижения страны в России - 21.12.2025, ПРАЙМ
Посол Малайзии рассказал о планах продвижения страны в России
Малайзия намерена проводить свои мероприятия в России в 2026 году и активно участвовать в местных для продвижения себя как туристического направления, рассказал | 21.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-21T07:15+0300
2025-12-21T07:15+0300
2025-12-21T07:35+0300
бизнес
туризм
россия
малайзия
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865763155.jpg?1766291758
МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Малайзия намерена проводить свои мероприятия в России в 2026 году и активно участвовать в местных для продвижения себя как туристического направления, рассказал РИА Новости посол страны в РФ Чеонг Лун-Лай. "Конечно, будет организовано больше мероприятий. Это все в рамках кампании Visit Malaysia. В первую очередь, мы особенно активно поучаствуем в выставке MITT, а также планируем принять участие в фестивале "Путешествуй!", - сказал он. Дипломат отметил, что у малайзийской стороны есть планы на выездные мероприятия (роуд-шоу) в России для продвижения Малайзии на туристическом рынке. Этот замысел пока в работе, добавил он.
малайзия
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, туризм, россия, малайзия, рф
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, МАЛАЙЗИЯ, РФ
Посол Малайзии рассказал о планах продвижения страны в России
РИА Новости: Малайзия планирует проводить мероприятия в России в 2026 году
МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Малайзия намерена проводить свои мероприятия в России в 2026 году и активно участвовать в местных для продвижения себя как туристического направления, рассказал РИА Новости посол страны в РФ Чеонг Лун-Лай.
"Конечно, будет организовано больше мероприятий. Это все в рамках кампании Visit Malaysia. В первую очередь, мы особенно активно поучаствуем в выставке MITT, а также планируем принять участие в фестивале "Путешествуй!", - сказал он.
Дипломат отметил, что у малайзийской стороны есть планы на выездные мероприятия (роуд-шоу) в России для продвижения Малайзии на туристическом рынке.
Этот замысел пока в работе, добавил он.