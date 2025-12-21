https://1prime.ru/20251221/mandariny-865779477.html

Россия сократила ввоз мандаринов из Грузии до минимума за три года

2025-12-21T21:09+0300

МОСКВА, 21 дек – ПРАЙМ. Россия в ноябре ввезла лишь 5,2 тысячи тонн грузинских мандаринов – минимум с 2022 года для этого месяца, выяснило РИА Новости, изучив данные грузинской таможни. Так, в конце осени поставки традиционного новогоднего фрукта сократились на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стоимость импорта составила 3,8 миллиона долларов против 4,3 миллиона годом ранее. Экспорт Грузией мандаринов на российский рынок за 11 месяцев сократился в 2,6 раза по сравнению с январем-ноябрем прошлого года - до 7 тысяч тонн. Меньше последний раз было в 2022 году. В денежном выражении поставки уменьшились в 2,3 раза - до 4,9 миллиона долларов. Россия в текущем году была крупнейшим покупателем этого фрукта у Грузии с долей в 52%. Еще почти половину выкупила Армения (46,5%). Совсем небольшие поставки пришлись на Белоруссию, Украину и Казахстан.

россия, сельское хозяйство, грузия