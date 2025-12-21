Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия сократила ввоз мандаринов из Грузии до минимума за три года - 21.12.2025, ПРАЙМ
Россия сократила ввоз мандаринов из Грузии до минимума за три года
Россия сократила ввоз мандаринов из Грузии до минимума за три года - 21.12.2025, ПРАЙМ
Россия сократила ввоз мандаринов из Грузии до минимума за три года
Россия в ноябре ввезла лишь 5,2 тысячи тонн грузинских мандаринов – минимум с 2022 года для этого месяца, выяснило РИА Новости, изучив данные грузинской... | 21.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 21 дек – ПРАЙМ. Россия в ноябре ввезла лишь 5,2 тысячи тонн грузинских мандаринов – минимум с 2022 года для этого месяца, выяснило РИА Новости, изучив данные грузинской таможни. Так, в конце осени поставки традиционного новогоднего фрукта сократились на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стоимость импорта составила 3,8 миллиона долларов против 4,3 миллиона годом ранее. Экспорт Грузией мандаринов на российский рынок за 11 месяцев сократился в 2,6 раза по сравнению с январем-ноябрем прошлого года - до 7 тысяч тонн. Меньше последний раз было в 2022 году. В денежном выражении поставки уменьшились в 2,3 раза - до 4,9 миллиона долларов. Россия в текущем году была крупнейшим покупателем этого фрукта у Грузии с долей в 52%. Еще почти половину выкупила Армения (46,5%). Совсем небольшие поставки пришлись на Белоруссию, Украину и Казахстан.
1920
1920
true
21:09 21.12.2025
 
Россия сократила ввоз мандаринов из Грузии до минимума за три года

Россия в ноябре ввезла лишь 5,2 тысячи тонн грузинских мандаринов

МОСКВА, 21 дек – ПРАЙМ. Россия в ноябре ввезла лишь 5,2 тысячи тонн грузинских мандаринов – минимум с 2022 года для этого месяца, выяснило РИА Новости, изучив данные грузинской таможни.
Так, в конце осени поставки традиционного новогоднего фрукта сократились на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стоимость импорта составила 3,8 миллиона долларов против 4,3 миллиона годом ранее.
Экспорт Грузией мандаринов на российский рынок за 11 месяцев сократился в 2,6 раза по сравнению с январем-ноябрем прошлого года - до 7 тысяч тонн. Меньше последний раз было в 2022 году. В денежном выражении поставки уменьшились в 2,3 раза - до 4,9 миллиона долларов.
Россия в текущем году была крупнейшим покупателем этого фрукта у Грузии с долей в 52%. Еще почти половину выкупила Армения (46,5%). Совсем небольшие поставки пришлись на Белоруссию, Украину и Казахстан.
Мандарины - ПРАЙМ, 1920, 21.12.2025
Россия нарастила импорт китайских мандаринов до рекорда
09:39
 
ЭкономикаРОССИЯСельское хозяйствоГРУЗИЯ
 
 
