Маск согласился с утверждением главы разведки США о ястребах из глубинки

2025-12-21T04:56+0300

экономика

МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск согласился с утверждением главы национальной разведки США Тулси Габбард в том, что ястребы из глубинного государства и их СМИ стремятся подорвать усилия президента Дональда Трампа по достижению мира на Украине. Ранее Габбард в соцсети X опровергла сообщения о том, что подведомственные ей структуры верят в якобы стремление России завоевать Европу, назвав подобные утверждения попыткой подорвать усилия США по достижению мира на Украине. "Именно", - написал Маск в X, комментируя публикацию Габбард. Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя президента Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно. Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.

2025

мировая экономика, сша, украина, рф, тулси габбард, владимир путин, юрий ушаков, вс рф