Мерц оказался в изоляции в Европе из-за позиции по российским активам
Мерц оказался в изоляции в Европе из-за позиции по российским активам - 21.12.2025, ПРАЙМ
Мерц оказался в изоляции в Европе из-за позиции по российским активам
Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц оказался в изоляции в Европе из-за своей позиции касательно замороженных российских активов, сообщает издание Berliner | 21.12.2025
МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц оказался в изоляции в Европе из-за своей позиции касательно замороженных российских активов, сообщает издание Berliner Zeitung.
"До последнего Мерц пытался расхваливать преимущества фактической экспроприации российских активов, при этом преуменьшая риски... Факты говорили против Мерца, а также против (главы ЕК - ред.) Урсулы фон дер Ляйен, которая уже начала отстраняться от Мерца, когда стало ясно - федеральный канцлер изолирован в Европе", - пишет издание.
Berliner Zeitung отмечает, что "старомодная" кампания Мерца, направленная на усиление давления ради экспроприации активов, не дала результатов - "рекламные" статьи в Financial Times и Frankfurter Allgemeine Zeitung никого не впечатлили.
Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии в пятницу назвал идею изъятия российских активов грабежом и предупредил, что это может привести к прямым потерям, связанным с фундаментальными основами современного финансового миропорядка.
Еврокомиссия одержимо пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России
