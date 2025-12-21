https://1prime.ru/20251221/minoborony-865768569.html
ВС России нанесли поражение предприятиям военной промышленности Украины
2025-12-21T13:03+0300
МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Вооруженные силы России нанесли поражение предприятиям военной промышленности Украины, объектам энергетики, транспортной и складской инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, сообщило министерство обороны России. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение предприятиям военной промышленности Украины, объектам энергетики, транспортной и складской инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144-х районах", - говорится в сообщении ведомства.
