https://1prime.ru/20251221/moshenniki-865765378.html

Мошенники обманывают россиян под предлогом доставки корпоративных подарков

Мошенники обманывают россиян под предлогом доставки корпоративных подарков - 21.12.2025, ПРАЙМ

Мошенники обманывают россиян под предлогом доставки корпоративных подарков

Мошенники запустили схему обмана россиян под предлогом доставки корпоративных подарков к Новому году, рассказали РИА Новости в компании в области... | 21.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-21T09:17+0300

2025-12-21T09:17+0300

2025-12-21T09:17+0300

финансы

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/15/865765105_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e9780cffe89ecb436836016df02b5c7a.jpg

МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Мошенники запустили схему обмана россиян под предлогом доставки корпоративных подарков к Новому году, рассказали РИА Новости в компании в области кибербезопасности "ЕСА ПРО" (входит в ГК "Кросс технолоджис"). "Злоумышленники реализуют схему следующим образом: сотруднику компании поступает смс якобы от службы доставки, что один из клиентов (компании - ред.) решил отправить подарок, но курьеру не удалось дозвониться. Далее предлагается связаться по указанному номеру напрямую. Такой прием создает видимость доверия и делового контекста, хотя данные о контрагентах и клиентах мошенники собирают из открытых источников, включая сайт самой компании", - предупредили эксперты. По их данным, после установления контакта, преступники могут выманить у жертвы персональную информацию и конфиденциальные данные, а также сообщить о необходимости оплатить различные сборы или перейти на фишинговый ресурс имитирующий сайт отправителя. Такие инциденты являются разновидностью атак с подменой бренда, когда злоумышленники представляются реальными компаниями для обмана россиян. "Они остаются одной из главных угроз в новогодний период. Эксперты SBA указывают, что такие инциденты наносят прямой ущерб репутации и значительно снижают доверие со стороны партнеров, что приводит к финансовым потерям", - заключили в компании.

https://1prime.ru/20251219/moshenniki-865695934.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы