Мошенники обманывают россиян под предлогом доставки корпоративных подарков

МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Мошенники запустили схему обмана россиян под предлогом доставки корпоративных подарков к Новому году, рассказали РИА Новости в компании в области кибербезопасности "ЕСА ПРО" (входит в ГК "Кросс технолоджис"). "Злоумышленники реализуют схему следующим образом: сотруднику компании поступает смс якобы от службы доставки, что один из клиентов (компании - ред.) решил отправить подарок, но курьеру не удалось дозвониться. Далее предлагается связаться по указанному номеру напрямую. Такой прием создает видимость доверия и делового контекста, хотя данные о контрагентах и клиентах мошенники собирают из открытых источников, включая сайт самой компании", - предупредили эксперты. По их данным, после установления контакта, преступники могут выманить у жертвы персональную информацию и конфиденциальные данные, а также сообщить о необходимости оплатить различные сборы или перейти на фишинговый ресурс имитирующий сайт отправителя. Такие инциденты являются разновидностью атак с подменой бренда, когда злоумышленники представляются реальными компаниями для обмана россиян. "Они остаются одной из главных угроз в новогодний период. Эксперты SBA указывают, что такие инциденты наносят прямой ущерб репутации и значительно снижают доверие со стороны партнеров, что приводит к финансовым потерям", - заключили в компании.
